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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》紅豆湯就是要軟爛！ 2招讓口感鬆綿一次學會

2026/04/22 07:20

紅豆湯就是要吃軟爛口感！農糧署表示，紅豆煮前冷凍或電鍋燜煮等方法，有助提升軟爛口感。（資料照）

紅豆湯就是要吃軟爛口感！農糧署表示，紅豆煮前冷凍或電鍋燜煮等方法，有助提升軟爛口感。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕紅豆湯就是要軟爛！不管在冬天喝或是夏天品嘗，都別具風味，也是國民小吃的搶手首選。尤其，軟爛、鬆綿的口感，是令人想一吃再吃的原因。農糧署分享2種小訣竅，讓民眾免顧火、好上手，這樣煮紅豆必定「軟爛到家」。

營養師高敏敏曾在臉書專頁表示，紅豆湯除了營養價值高之外，還能助人體對抗自由基、促進排便、保護心血管、舒緩焦慮、利尿消水腫，以及補充孕婦營養，來維持寶寶健康。他提醒，市售紅豆湯裡糖量幾乎不可控制，建議自己煮，除了可享受原味，也對身體更健康。

紅豆湯看似簡單，但不少人煮出來卻硬又不鬆，口感生硬。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，無論是冬天還是夏天來一碗甜甜的紅豆湯，總讓人有心頭暖暖的感覺。民眾如果想烹煮出軟爛鬆綿的口感，不妨參考以下2種小訣竅：

●先凍再燜煮

洗淨後泡冷水直接冷凍3-4小時，再入鍋上蓋燜煮10分鐘，可保留完整顆粒及綿密口感。

●電鍋懶人煮

以紅豆：水約1：2.5-3比例，外鍋3杯水，跳起後燜20分鐘，補1杯水續煮，最後再燜10分鐘，即可達到理想口感。

農糧署表示，無論是上述的哪種煮法，都記得要等紅豆先煮軟，最後再加糖調味。在選購上，不論是在新鮮度、品質或風味，國產紅豆皆遠遠勝過進口紅豆，民眾購買時記得認明產地，選擇具產銷履歷或有機驗證標章的產品。

掌握正確煮法與食材選擇，即使在家也能輕鬆煮出香甜綿密的紅豆湯。只要注意細節，就能讓這道經典甜品更加美味又安心。

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