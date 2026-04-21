工作變慢竟是警訊！ 51歲男確診失智前期接受藥物治療

奇美醫院神經內科醫師楊勝翔（左）指輕度認知障礙或輕度失智患者，有機會使用自費新藥，延緩失智、退化的進程。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕51歲男上班族近期因記憶力下降、處理事情變慢，影響工作表現，到奇美醫院神經內科求診。經完整神經學評估、認知功能測驗與失智檢查後，確認是阿茲海默症輕度認知障礙（MCI）階段。因患者仍在工作、很重視職涯與生活功能，醫病共享決策，讓患者決定從今年4月起接受自費約150萬元到200萬元的失智症新藥治療，療程長達1年6個月。

奇美醫院神經內科醫師楊勝翔表示，目前適用在輕度認知障礙或輕度失智的針劑新藥有兩種，去年獲得衛福部核准使用，但需全自費的新藥費用高昂，患者會考量經濟能力與必要性，上述病例決定接受新藥療程，是該院自費採用阿茲海默症新藥的首例，每月打1次針劑，目前無明顯副作用、不適，持續治療追蹤。

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神經內科醫師楊勝翔提醒留意失智症早期警訊，不要再當成只是老了！（奇美醫院提供）

楊勝翔說，兩種新藥是透過抗體清除大腦中堆積的類澱粉蛋白，不只是治標，而是有機會從源頭延緩退化，據研究，使用兩種新藥1年半後，各能減緩27%的失智惡化速度。但是阿症新藥非「神丹」，也不是適用所有失智症病人，須由專科醫師嚴格評估，確認病程處於MCI或輕度失智的早期階段，才有機會把握治療效益。

新藥治療期間也需依循醫囑定期回診、接受核磁共振與其他相關檢查，留意類澱粉相關影像異常（ARIA）等風險。完整的醫療團隊評估、副作用監測與家屬對費用、效益的充分理解，是新藥介入的3大前提。

楊勝翔指出，不論是否接受新藥療法，規律運動、均衡飲食、良好睡眠、控制三高（血壓、血糖、血脂）、戒菸、避免過量飲酒及維持社交互動與認知活動，是失智症照護中不可忽視的重要基礎。

他也提醒民眾若出現記憶力明顯變差、重複提問、工作效率下降、安排事情或理財能力退步、說話找字困難、在熟悉環境變得容易迷路，甚至個性與情緒明顯改變，就應提高警覺。尤其在輕度認知障礙階段，病人表面上仍能工作、自理生活，但大腦可能存在早期神經退化病變，如發現有異常現象，越早到神經內科諮詢評估，越能儘快釐清原因、爭取延緩退化、失智的機會。

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