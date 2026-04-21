薑黃與生薑萃取物 研究：有助增強植入物與骨骼結合

研究發現，薑黃和生薑的天然萃取物能夠增強植入物與骨骼的結合力。圖為薑黃示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，薑黃和生薑的天然萃取物能夠增強植入物與骨骼的結合力，抵抗感染並減少癌細胞，為醫療植入物帶來改善。此研究發表在《美國陶瓷學會》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，許多植入物會在骨骼與金屬或其他材料接觸的部位使用陶瓷或陶瓷複合材料。目前約有700萬美國人植入金屬髖關節或膝關節植入物，其中許多植入物最終需要修復，因為它們無法與骨骼良好結合，或隨著時間推移而失去強度。

請繼續往下閱讀...

植入物表面感染也是難題，在近3分之1的失敗病例中都會發生，且難以治療。在兒童和青少年中最常見的骨癌骨肉瘤同樣是挑戰之一。即使經過手術、化療和植入等治療，有些癌細胞仍會殘留。

針對上述問題，美國華盛頓州立大學的研究團隊將研究重點放在天然萃取物。研究團隊利用生薑萃取物和薑黃素開發1種用於鈦植入物的塗層。這種塗層旨在隨著時間推移逐漸釋放這些化合物。研究人員在實驗室條件下對大鼠模型進行股骨植入物測試。

實驗結果表明，塗層植入物增強了骨骼和鈦之間的連接，在術後6週內結合力幾乎升至原先2倍。與未處理的樣本相比，它還消除了植入物表面92%的細菌，並將周圍區域的癌細胞減少了11倍。

研究通訊作者博斯（Susmita Bose）表示，植入物遭感染後通常需要移除，但在患者體內沒有其他方法可修復骨骼。因此與感染相關的問題，可能造成非常大的健康風險和經濟負擔。

博斯指出，此研究是將傳統醫學的精華與現代醫學完美結合。他稱最好的部分來自食物，最新的進展則來自生物醫學設備。

博斯強調，研究團隊正在製作能提供感染抵抗力並幫助骨結合的植入物。告訴世界許多小方法可能顯著改善患者生活，包括髖關節、膝關節、脊椎或肩關節植入物等，是研究人員的終極目標。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法