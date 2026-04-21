健康網》郭智輝罹癌掀關注 醫揭胰臟、膽管「孿生惡疾」致命共通點

前經濟部長郭智輝透露自己罹患膽管癌。新光醫院腸胃科醫師張璨璿表示，不管是膽管癌或是胰臟癌，這兩種癌症因位置鄰近、症狀相似，常被稱為腹腔內的「孿生惡疾」。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕前經濟部長郭智輝透露自己罹患膽管癌，這個惡性頑疾立刻在網上炸鍋。新光醫院腸胃科醫師張璨璿表示，不管是膽管癌或是胰臟癌，這兩種癌症因位置鄰近、症狀相似，常被稱為腹腔內的「孿生惡疾」。

他也常在診間聽到病人或家屬很焦慮地詢問：「醫師，為什麼檢查結果一下說是可能膽管癌，一下又懷疑是胰臟癌？」張璨璿指出，這對「孿生惡疾」確實有很多共同點，在臨床上不易判斷是哪一方，甚至連高階影像檢查都很難判斷出。

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因為，膽管與胰臟在人體構造中是緊密的「鄰居」。膽管負責輸送膽汁，而其中的總膽管末端會穿過胰臟頭部，最後與胰管匯合開口於十二指腸。由於兩者位置重疊，張璨璿說，當腫瘤長在胰臟頭部或總膽管末端時，臨床表現極其相似，難以在第一時間斷定元凶是誰。

在症狀表現上，膽管癌患者通常較早出現「黃疸」，這是因為膽管一旦受阻，膽汁無法排出，皮膚發黃、搔癢及灰白色糞便的症狀會非常明顯。相對地，胰臟癌除了黃疸外，往往伴隨著更明顯的腹痛、延伸至背部的劇痛，以及不明原因的體重驟降；此外，若中老年人突然出現新發性糖尿病，通常是胰臟癌的重要警訊。

不過，張璨璿表示，在臨床診斷時，主要會從發源部位、臨床症狀以及影像與生化特徵等方向，來辨別：

●發源部位與細胞特質：

膽管癌起源於膽道系統的內壁上皮細胞，根據生長位置可分為肝內、肝門及肝外型。而胰臟癌則絕大多數（約 90%）源自於胰臟腺體細胞，稱為胰腺癌。兩者雖然都在同一區塊作亂，但細胞的出身背景完全不同。

●臨床症狀的優先順序：

在症狀表現上，膽管癌患者通常較早出現「黃疸」，這是因為膽管一旦受阻，膽汁無法排出，皮膚發黃、搔癢及灰白色糞便的症狀會非常明顯。相對地，胰臟癌除了黃疸外，往往伴隨著更明顯的腹痛、延伸至背部的劇痛，以及不明原因的體重驟降；此外，若中老年人突然出現新發性糖尿病，通常是胰臟癌的重要警訊。

●影像特徵與生化指標：

在影像診斷中，醫師會觀察膽管擴張的型態。胰臟頭部腫瘤常引發著名的「雙管徵象」（Double Duct Sign），即膽管與胰管同時擴張。在腫瘤標記方面，雖然兩者都可能導致 CA19-9數值上升，但胰臟癌對此指標的敏感度通常更高。目前臨床多仰賴 EUS（內視鏡超音波）或ERCP（膽胰管造影）來進行切片或細胞採樣，這才是最終確診的「金標準」。

張璨璿指出，膽管癌與胰臟癌雖是「孿生惡疾」，但仍可透過細緻的臨床判讀與進階檢查逐步釐清來源。由於兩者皆屬預後不佳且進展快速的癌症，一旦出現黃疸、持續腹痛或不明原因體重下降等警訊，務必及早就醫檢查，把握黃金診斷時機，才能爭取後續治療的最大效益。

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