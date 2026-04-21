健康網》雷洪脊椎骨刺開刀治療 醫揭骨刺警訊

78歲本土藝人、金鐘戲王雷洪，脊椎逐漸退化並長出骨刺，開刀後積極復健中。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕78歲的本土藝人、金鐘戲王雷洪，過去任武行累積舊傷，導致脊椎嚴重壓迫神經，3月初進行手術，目前積極復健中。根據亞東醫院衛教資料指出，脊椎骨刺是人體老化的自然現象，屬於脊椎關節病變或退化，60歲以上年長者高達8成以上，一旦脊椎關節變形嚴重，會壓迫椎管裡的脊髓神經，出現下背痛、坐骨神經痛以及間歇性跛行等，則為要留意的警訊。

雷洪曾擁6妻妾、情史轟動一時，隨著年齡增長，脊椎逐漸退化並長出骨刺，導致神經嚴重受壓。醫師一度警告，若不及時處理，「不到1年恐需坐輪椅」，因此3月4日接受5小時手術，術後住院10天，雖初期出現腳麻情形，但整體恢復狀況良好。

請繼續往下閱讀...

有關脊椎骨刺，亞東醫院骨科部醫師鮑卓倫於亞東院訊說明，人老後頭髮變白，這是人體老化的自然現象。脊椎骨刺也是脊椎關節病變或退化所產生的一種「現象」，而不是「疾病」。根據統計，年輕人有脊椎骨刺的機率大約只有3％左右，45至60歲的中年人大約20％左右，而60歲以上的老年人身上則高達80％以上，從事重勞力工作的人更為明顯。

鮑卓倫表示，骨刺一旦形成，就不可能消失，如同人無法返老還童一樣，所幸大部分的骨刺只是偶而讓人覺得腰痠背痛，不致造成病痛；但若脊椎關節變形嚴重，或過多的骨刺向椎管內生長的話，就會壓迫到椎管裡的脊髓神經導致所謂的「椎管狹窄」。常見的症狀包括下背痛、坐骨神經痛以及間歇性跛行等。

他還提及，坐骨神經痛較為惱人，通常也是病人求診最主要的原因；典型的坐骨神經痛為刺痛及麻痛，有時伴隨令人難受的灼熱感，在彎腰或抬腿時會使症狀加劇。隨著受壓迫的脊椎神經根不同，疼痛分布的部位也有差異，最常見的是下背痛延伸到大腿後側及膝蓋外側附近，並向下延伸到小腿肚、腳背或腳底等部位。

鮑卓倫表示，最糟的是可能導致大小便功能障礙，如果有這種情形就必須緊急手術治療。間歇性跛行則為腰椎椎管狹窄最特殊的症狀，老人家尤其明顯，特徵是下背痛或坐骨神經痛在行走、運動或站立時加劇；但在休息、坐下或蹲下時就可以緩解，甚至完全消失。所以，走路時會彎腰駝背，走一段路後就必須坐下來休息。

有關治療方式，鮑卓倫表示，根據臨床上研究報告，輕度椎管狹窄可以藉由藥物及復健得到改善，但中重度病例需要手術治療。他還提醒，坊間有許多民俗療法強調可根治骨刺，甚至只要敷草藥可將骨刺拔除，這樣的宣傳手法相當無稽，民眾最好不要誤信。

相關新聞請見

雷洪健康亮紅燈！腿軟摔倒急動刀 最新狀況曝光

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法