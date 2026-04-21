45歲高齡婦辛苦求子 孕前胚胎檢查助順產健康男嬰

張女士（右）41歲結婚才體驗到求子不易，靠著精準的人工生殖，順利在45歲產下健康的兒子「盼盼」，與先生圓夢當爸媽。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕現代人晚婚，卻可能因高齡更不容易懷孕生產，45歲張女士為了求子吃盡苦頭，後續靠著孕前胚胎切片檢驗及胚胎自我修復機制，植入帶有40%染色體異常的「低比例鑲嵌型胚胎」，並於去年2月順利產下健康男嬰。

張女士說，自己在41歲時結婚，為了求子，42歲時開始嘗試做人工生殖，歷經多次取卵與植入，好不容易懷孕，卻在20週進行羊膜穿刺時發現胎兒患有唐氏症，最終被迫忍痛引產。

請繼續往下閱讀...

高榮婦女醫學部醫師崔冠濠指出，張女士於2023年5月抱著最後希望來求子，生殖團隊評估後發現，張女士面臨高齡生育、低卵巢儲備量、卵子品質不佳及極高染色體異常比例等4大嚴峻挑戰，因此擬定「先累積、再植入」的策略，在為期10個月的療程中，進行了3次排卵刺激，並全程搭配生長激素以提升卵子品質，最終成功培養出7顆冷凍囊胚。

女性35歲以上胚胎染色體異常會明顯增加。（高雄榮總提供）

只是7顆胚胎經「胚胎著床前染色體檢測（PGT-A）」顯示，竟無任何1顆是染色體完全正常的整倍體胚胎。唯一具備植入希望的，是1顆等級4BB、帶有40%第1號染色體異常的「低比例鑲嵌型胚胎」。

崔冠濠表示，小於50%的低比例鑲嵌型胚胎在無其他選擇時，仍具備一定的活產率，主要是靠胚胎發育具有神奇的自我修復機制，在充分溝通潛在風險及共識下，張女士於懷孕中期的羊膜穿刺報告顯示，胎兒染色體為完全正常的「46, XY」，證實了胚胎已成功完成自我修復，並於2025年2月在產婦45歲、懷孕37週時，順利產下2913公克的健康男嬰。

崔冠濠提醒，女性30歲後卵子染色體異常會明顯增加，35歲異常率約35%，到40歲已近60%，且人工生殖活產率小於10%。因此建議早婚早孕，若有晚婚打算，凍卵時機雖以30-35歲良率較高，但數據發現37、38歲凍卵的報償率最高。

高雄榮總生殖團隊運用精準醫學，助「鑲嵌型胚胎」自我修復，讓張女士在45歲時喜迎健康男嬰。（記者許麗娟攝）

崔冠濠也建議，人工生殖產婦將孕期檢查提早到「孕前」檢查，在胚胎植入前先進行切片檢驗，再植入正常胚胎，胚胎切片檢驗費用1-2萬元，培養胚胎每顆約1萬8000元。

張女士說，3年多的求子過程，扣掉國健署的人工生殖補助15萬元，本身花費約60多萬元，其中在高榮胚胎切片檢驗、培養7顆胚胎，再到植入、生產約花費50多萬元。她說，人生不是只有生小孩，但仍不想讓自己遺憾，也因為相信專業，讓她能順利產下健康的孩子，並圓了當媽媽的夢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法