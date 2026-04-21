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健康 > 名人健康事

健康網》郭智輝罹膽管癌！ 他大聲疾呼：「這件事」真的不能省

2026/04/21 11:53

前經濟部長郭智輝罹患膽管癌，他特別在臉書呼籲民眾，一定要多多使用衛福部「成人預防保健服務」。（資料照，記者田裕華攝）

前經濟部長郭智輝罹患膽管癌，他特別在臉書呼籲民眾，一定要多多使用衛福部「成人預防保健服務」。（資料照，記者田裕華攝）

〔健康頻道／綜合報導〕前經濟部長郭智輝罹患膽管癌，引來各界關心，他提到「總統幾次在會議上耳提面命，叫我一定要去做身體檢查」、「沒想到檢查結果令人驚嚇」。他特別在臉書呼籲民眾，一定要多多使用衛福部「成人預防保健服務」，他直言「拜託各位好朋友，真的不要省這件事」。

郭智輝提到，癌症指數標準值是 5，結果到台大做了一連串檢查，那次驗出來是 44，確定是膽管癌。因此，他才特別提醒民眾，別忽略自身健康，平日要有健檢習慣，要多運用衛福部的「成人預防保健服務」，這半年走過來，他體會最深的真的就是「預防勝於治療」。

根據衛福部衛教資料指出，為維護國人健康，早期發現慢性病、早期介入及治療，提供30歲以上未滿40歲民眾每5年1次、40歲以上未滿65歲民眾每3年1次、55歲以上原住民、罹患小兒麻痺且年在35歲以上者、65歲以上民眾每年1次成人健康檢查。服務內容包括身體檢查、血液生化檢查、腎功能檢查及健康諮詢等項目。

這項檢查除了會有疾病史、家族史、服藥史、健康行為等問卷，還有包含以下的內容：

1身體檢查：一般理學檢查、身高、體重、 血壓、身體質量指數（BMI）、腰圍

2實驗室檢查

●尿液檢查: 蛋白質
●腎絲球過濾率（eGFR）計算
●血液生化檢查：GOT、GPT、肌酸酐、血糖、血脂（總膽固醇、三酸甘油酯、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇計算）、尿酸。
●B型肝炎表面抗原﹙HBsAg﹚及C型肝炎抗體（anti-HCV）：民國75年次以前出生至79歲，可搭配成人預防保健服務終身接受1次檢查。

3健康諮詢

戒菸、節酒、戒檳榔、規律運動（含150分鐘/每週）、維持正常體重、健康飲食（含我的健康餐盤）、事故傷害預防、口腔保健、慢性疾病風險評估、腎病識能衛教指導。

衛福部表示，民眾可掃描QR code或利用網址 https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1000S01點選右下角「進階查詢」預約。

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