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健康 > 抗老養生 > 運動復健

下肢靜脈循環不良 醫師教你4招改善

2026/04/21 09:57

衛福部嘉義醫院心臟血管外科主任林老生（左）表示，民眾若懷疑有下肢靜脈循環不良相關問題，應把握「早檢查、早治療」原則。（嘉義醫院提供）

衛福部嘉義醫院心臟血管外科主任林老生（左）表示，民眾若懷疑有下肢靜脈循環不良相關問題，應把握「早檢查、早治療」原則。（嘉義醫院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕美國總統川普被診斷出患有慢性靜脈功能不全，引發各界討論，其中腳踝腫脹的問題讓不少人開始關注腿部血液回流的重要性。衛福部嘉義醫院心臟血管外科主任林老生表示，門診常有患者因腿腫、酸痛或抽筋求診，卻往往誤以為是「太累」或「正常老化」，直到靜脈曲張明顯才就醫，其實這些症狀多半源於下肢靜脈循環不良。

林老生解釋，靜脈血液要從腳部逆著地心引力回流到心臟，必須依靠被稱為「第二顆心臟」的小腿肌肉收縮，以及如同眾多小門般的靜脈瓣膜防止血液逆流。當久坐、久站、體重過重或抽菸等因素導致瓣膜變弱或肌力不足時，血液便容易淤積在腿部。

許多患者在初期往往忽略4大早期徵兆，像是下班後鞋子變緊、小腿沉重、晚上容易抽筋，或是皮膚出現細小的紅紫色血絲。

下肢循環不良的4大早期徵兆。（嘉義醫院提供）

下肢循環不良的4大早期徵兆。（嘉義醫院提供）

若問題持續惡化，不僅可能演變成靜脈曲張與栓塞，嚴重者甚至會發生破裂大出血、下肢皮膚變黑變硬，或因傷口久不癒合引發蜂窩性組織炎。

林老生說，日常防護有4招改善下肢靜脈循環，透過每小時動一動，或是簡單的小腿運動如墊腳尖抬腳尖等、腳抬高休息或穿著醫療用彈性襪，但對於已有明顯曲張或嚴重抽筋影響睡眠的患者，單靠保養通常難以斷根。

目前針對中度以上的瓣膜功能不良，國際上廣泛採用的「靜脈內雷射消融術（EVLA/EVLT）」是一項效果穩定的微創選擇。此手術利用細長光纖從血管內部將失去功能的靜脈封閉，引導血液改走正常的安全路徑。

日常防護4招改善下肢靜脈循。（嘉義醫院提供）

日常防護4招改善下肢靜脈循。（嘉義醫院提供）

林老生指出，這項治療的傷口很小，多數人術後即可走路回家，且研究顯示5年後血管維持封閉的比例高達90％以上。

他建議民眾若懷疑有下肢靜脈循環不良相關問題，應把握「早檢查、早治療」原則，不僅能減輕雙腿負擔，改善生活品質，更能有效預防全身性的併發症。

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