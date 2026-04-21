腦癌治療嶄新策略 台大研究登國際頂尖期刊

〔記者林曉雲／台北報導〕膠質母細胞瘤（GBM）是最具侵略性的惡性腦瘤之一，因腫瘤生長快速且受血腦屏障阻擋，治療長期面臨困境。國立台灣大學生化科技學系教授黃楓婷團隊近日在國際頂尖生醫期刊「Theranostics」發表創新研究，首創以「Sortase酵素精準修飾」技術，打造「纖維母細胞活化蛋白 （FAP）」雙標靶「鐵蛋白奈米載體（ FDC）」，成功突破血腦屏障並瓦解腫瘤微環境，為腦癌的精準標靶與免疫治療提供嶄新策略。

研究指出，膠質母細胞瘤之所以難以治療，與其「免疫冷腫瘤」特性密切相關，腫瘤內大量存在的癌症相關纖維母細胞，會形成如防護網般的結構，阻擋免疫細胞進入攻擊癌細胞。近年來，這些細胞表面的「纖維母細胞活化蛋白（FAP）」成為極具潛力的藥物標靶，但如何同時克服血腦屏障並精準攻擊，一直是關鍵挑戰。

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研究團隊開發出「鐵蛋白奈米載體（ FDC）」，並利用「Sortase A酵素」進行精準修飾，將FAP標靶配體穩定接合在載體表面，鐵蛋白本身具有良好的生物相容性與高載藥能力，可包覆毒性藥物MMAE，同時藉由天然結構靶向運鐵蛋白受體，形成具備雙重導航功能的精準奈米武器，使藥物更精準送達腫瘤位置。

在原位腦瘤小鼠模型中，該奈米載體展現出良好的藥物釋放特性，能隨環境酸鹼變化釋放藥物，有效縮小腫瘤並延長存活時間，同時降低對正常組織的傷害。更重要的是，研究團隊透過「空間轉錄體學」與免疫分析發現，這項治療不僅能直接殺死腫瘤細胞，還能改變腫瘤周圍環境，讓原本難以被免疫系統辨識的「冷腫瘤」，轉變為能引發免疫反應的「熱腫瘤」。

黃楓婷表示，這項研究不僅提供對抗膠質母細胞瘤（GBM）的精準奈米平台，更深刻解析腫瘤基質與免疫細胞間的動態變化，證實結合基質調控與免疫療法以實現長效腫瘤控制的臨床潛力。

這項研究由博士班學生曾翊翔執行，並在國科會等長期研究資源支持下推進。未來若能進一步發展，將有望為膠質母細胞瘤等難治性腦癌提供更精準且有效的治療選擇。

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