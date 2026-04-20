健康網》打醫美針變瞎眼 醫揭視網膜阻塞「無聲奪視力」真相

台中1女子打醫美針，被醫師改打磷酸鈣玻尿酸針後，造成右眼中心視網膜靜脈阻塞，視力僅剩0.01。台大醫院新竹台大分院表示，視網膜靜脈阻塞的表現通常也是無痛、但視覺、視野受損，如果不治療會損害視力或失明；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台中一名女子於2021年進行額頭醫美，施打俗稱「精靈針」的愛麗斯皮下填補劑，造成右眼中心視網膜靜脈阻塞，視力僅剩0.01。根據台大醫院新竹台大分院衛教資料指出，視網膜靜脈阻塞的表現通常也是無痛、但視覺、視野受損，如果不治療會損害視力或失明。

精靈針成分為聚雙旋乳酸PDLLA，由馬鈴薯及玉米，經過提煉並且合成為「熱塑性高分子材料」，標榜生物相容性，可以被人體完全吸收、代謝、轉化醫美診所會告知愛美人士，部分體質特殊，或有免疫力缺陷的族群，可能聚雙旋乳酸所刺激生成的膠原蛋白效果較為侷限。一再強調安全性高、填充效果立即等革命性優勢。

請繼續往下閱讀...

但是，台中這名女子在進行1針洢漣絲皮下填補劑及10針「精靈針」的愛麗斯皮下填補劑，施打後造成右眼中心視網膜靜脈阻塞、右眼青光眼、右眼視野缺損等傷害，目前右眼萬國視力表0.01、最佳矯正視力0.1，視力永久缺損。更扯的是施打醫師打的是磷酸鈣玻尿酸，顯有詐欺之嫌。

台大醫院新竹台大分院表示，在眼底檢查時可以發現靜脈阻塞的範圍會有視網膜出血、缺氧的變化，因為血液淤積，血管功能受到影響，可能會造成黃斑部水腫，此時就會影響到中央視力。根據過去統計，發生分支靜脈阻塞後約有3成的人視力至少超過0.5，但是也有25%的人視力小於0.1。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法