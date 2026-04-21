健康網》紅豆、毛豆營養高卻被誤會！ 醫提醒這樣吃不影響血糖

桃園文新診所院長戴曉芙表示，豆類屬於健康食材，可加入主食、湯品或作為點心，為每天的營養加分；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕紅豆、毛豆、黃豆、鷹嘴豆等常見豆類，都屬於健康食材，但不少人擔心含澱粉會升血糖。桃園文新診所院長戴曉芙指出，關鍵不在豆類本身，而在料理方式與整體飲食搭配。他建議，不妨在白飯裡加一些紅豆、黑豆；外食時配菜優先選豆類料理，都能為營養加分。

不少民眾擔心，有些豆含有澱粉，會不會吃了反而讓血糖上升？戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，常見豆類如黃豆、黑豆、毛豆、紅豆、綠豆、鷹嘴豆、扁豆、花豆、白豆這一類，雖然其中有些含澱粉，但它們和白飯、白麵這類精製澱粉不太一樣，因為豆類通常同時含有膳食纖維、植物性蛋白和礦物質，整體營養組成比較完整。

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紅豆、黑豆屬健康食材，不妨在白飯裡加一些，整體營養組成比較完整；圖為情境照。（圖取自freepik）

戴曉芙說明，2023年一篇整合多篇研究的大型回顧指出，豆類對心血管疾病和第二型糖尿病的預防，目前還不能說已有非常明確的定論，不過在一些介入研究中，豆類攝取對總膽固醇、LDL、空腹血糖和胰島素阻抗，看到較有利的變化。

戴曉芙強調，豆類並非短期見效的食物，而是適合長期融入日常飲食的健康選擇。民眾與其比較哪種豆最營養，不如增加攝取頻率，例如，白飯裡加一些紅豆、黑豆或花豆；沙拉、湯品加入鷹嘴豆或扁豆；點心少一點餅乾零食，改成毛豆；外食時，配菜優先選豆類料理。

戴曉芙仍提醒，蜜紅豆、紅豆餡，或是加很多糖的綠豆湯，不宜視為健康豆類；如果是重油、重鹽的加工豆類料理，也可能降低其原有營養價值。

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