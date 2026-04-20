健康網》打鼾、胃食道逆流與睡姿有關！千萬網紅揭這樣睡有優勢

美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）表示，左側睡有助降低胃酸逆流、改善打鼾；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大，睡眠品質問題日益普遍。美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）指出，不只睡眠時間長短影響深遠，「怎麼睡」同樣關鍵，左側睡在多數情況下對身體運作更有利，有助心血管運作，還能改善消化、呼吸。他進一步給出調整睡姿的3大建議。

艾倫．曼德爾說明，不少人習慣右側睡、仰睡，甚至趴著睡，睡姿可能直接影響消化、呼吸，甚至整體健康狀態，從生理機制來看，左側睡對身體有多項潛在益處，能幫助提升睡眠品質與身體修復效率。不過，他仍強調，這並不代表其他睡姿一定不好，這樣的優勢是從人體生理結構所解析。

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優化睡眠品質的3大實作技巧

他進一步提到，左側睡能順應胃與腸道的自然構造，讓食物在重力作用下更容易從胃部進入小腸，有助減少脹氣與消化不良，特別是有胃食道逆流困擾的民眾，左側睡可讓胃部位置低於食道，降低胃酸逆流機率，減少火燒心等不適。同時，左側睡可維持氣道通暢，減少阻塞，對容易打鼾或有睡眠呼吸中止症狀的人也有助益。

民眾可以如何調整睡姿，可以睡得更安穩？艾倫．曼德爾給3大建議：

●脊椎保持一直線

枕頭高度要適中，避免過高或過低，以維持頸椎自然排列。

●膝蓋間夾枕頭

側睡時在雙膝之間放枕頭，可減輕腰部壓力並穩定骨盆。

●不建議趴睡

由於趴睡容易壓迫胸腔、影響呼吸；扭轉頸部、造成神經壓迫；增加肌肉緊繃與疼痛，民眾若難以改變，建議使用較薄枕頭減少負擔。

孕婦合適左側睡嗎？根據衛福部衛教資料表示，懷孕後隨著週數增加，子宮體積也跟著膨大，懷孕20週後孕婦平躺或右側躺時，子宮壓迫到腹腔右側的下腔靜脈，可能會阻礙下肢的靜脈血液無法順利回流，因此醫師通常建議孕婦在懷孕中期之後可採取左側睡，只是在正常且沒有任何併發症的狀況下，右側臥或平躺對胎兒是不會有任何的影響，也不是非得左側臥不可。

艾倫．曼德爾總結，睡姿看似小事仍會影響全身健康。從左側睡這個簡單調整開始，有機會改善睡眠品質與身體機能，但仍應以舒適與個人狀況為優先。

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