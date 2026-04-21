自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

與藥師做朋友》活化免疫力！喝對茶強化防護

2026/04/21 09:00

免疫茶。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

免疫茶。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

文／商錦文

新冠疫情打亂了許多人的日常生活型態，出門戴口罩、勤洗手，成為每天的日常。提增自身的免疫能力，必須要睡飽、吃好、適當固定的運動，每樣都不可少。所謂的「吃好」， 並不是每餐都有魚又有肉，正確來說是「均衡」。就是各類的營養素都 要均衡的攝取，不可以偏頗。

防疫茶飲適合使用的對象，區分為確診者和健康者二大族群，所使用的藥材和功能方向是不相同的。1.確診者：需要的是緩解因為染疫所引致的身體不適，重點是遵從政府的防疫規範，積極的治療，以確保早日痊癒。2.健康的未染疫民眾：飲用防疫茶的目的，旨在提增身體的免疫能力，減少染疫的可能性。

新冠肺炎（COVID-19嚴重特殊傳染性肺炎）它是屬於呼吸系統性的疾病，被侵襲和受到損害的器官以呼吸道和肺部占最大多數。特別的是對於平常就有慢性疾病或年齡較大的長者，更是比較容易出現嚴重的肺部感染症狀，而導致肺部發炎或肺纖維化。

疫情在2020年1月起被發現至今，多數感染者都會完全康復，但也有不少體質較特殊者會留下一些後遺症。依據世衛組織的定義:新冠確診者在染疫後3個月內，發生胸悶、易喘、咳嗽、關節疼痛、倦怠、認知情緒障礙等不適之症狀，並且持續超過2個月，無法用其他診斷來解釋者，即可被定義為新冠後遺症，又稱為長新冠症候群。

依據衛生福利部的資料顯示，長新冠的患者最常見到的症狀包括: 呼吸困難、胸悶、心肌炎、靜脈血栓、惡化或新產生的糖尿病、腦霧（頭暈、頭痛、注意力無法集中、記憶力快速退化、認知功能障礙）、憂鬱等都可統稱為新冠肺炎綜合症候群或慢性新冠。

新冠感染者康復初期，最容易出現稍微動一動就很喘、呼吸困難，胸悶、喉嚨乾乾癢癢的咳嗽和感覺疲憊等症狀，這些都是因為呼吸道受損尚未完全恢復痊癒所造成的。並且和肺部功能下降，供氧量不足也有關聯。說沒幾句話就想咳，深呼吸也咳，呼吸到溫差大一點的冷空氣也咳。對日常的生活會產生莫大的影響，爬個樓梯就上氣不接下氣的，這些都是新冠染疫後遺症的一部分，頗為困擾的。

長新冠的症狀腦霧，影響到的注意力無法集中、記憶力和思考能力減退、失眠等症狀，造成的原因可能與病毒直接或間接造成腦微血管或 腦神經的損傷有關。建議可以多吃一些具有抗氧化或對神經系統有助益的食物，例如核桃、黑白芝麻。黑白芝麻富含有不飽和脂肪酸及維生素E，能活化腦細胞維持腦細胞正常的功能。

亦可考慮服用B群的維生素，來幫助受損神經的修復工程，協助病後體虛者恢復體力。營養素的補充、多多休息以及食療藥膳的正確適量搭配使用，都是可以幫助加速長新冠痊癒的好方法之一。

免疫茶

●養生作用

補中益氣，護衛固表，提增免疫力。

黨參：性平，味甘、微酸。具有補中益氣、健脾益肺，養血生津。 經常用於脾肺虛弱、咳嗽虛喘、氣血不足、氣短心悸、津傷口渴、內熱消渴等症之治療。

炙甘草：性味甘溫，補脾和胃，益氣復脈，緩急止痛。含有甘草甜素、甘草次酸、甘草多糖等多種成分，具有抗炎作用，可調節機體免疫功能，抗腫瘤和止痛的作用。臨床多用於脾胃功能减退，乏力發熱以及四肢攣急疼痛，心悸。

紅棗：性味甘平，可補益脾胃，養血安神，適用於脾胃氣虛所致的胃口不好、吃不下，久瀉，婦女臟躁，以及貧血，血小板減少 性紫癜的和緩或減輕藥物的副作用，使正氣不受損耗等作用。

●藥材

黨參3錢、防風2.5錢、炙甘草2錢、紅棗6粒、水1000 c.c.。

●步驟

1.藥材快速過水，洗淨，備用。

2.紅棗去籽，或是用手扭轉，使外皮破裂，備用。

3.取乾淨鍋子，將藥材置入，加水1000 c.c.，開大火煮滾。

4.轉小火，繼續熬煮30分鐘。

5.熄火，待稍降溫，即可飲用，替代開水當茶飲。

●藥師小叮嚀

黨參補氣，肝火旺盛，而有頭暈，口乾舌燥者，不宜使用。補氣固表，對體質虛寒所致的鼻子過敏，溫度變化就打噴嚏的，經常飲用，有明顯的改善效果。

（作者為藥師，本文摘自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中