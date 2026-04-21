與藥師做朋友》活化免疫力！喝對茶強化防護

免疫茶。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

文／商錦文

新冠疫情打亂了許多人的日常生活型態，出門戴口罩、勤洗手，成為每天的日常。提增自身的免疫能力，必須要睡飽、吃好、適當固定的運動，每樣都不可少。所謂的「吃好」， 並不是每餐都有魚又有肉，正確來說是「均衡」。就是各類的營養素都 要均衡的攝取，不可以偏頗。

防疫茶飲適合使用的對象，區分為確診者和健康者二大族群，所使用的藥材和功能方向是不相同的。1.確診者：需要的是緩解因為染疫所引致的身體不適，重點是遵從政府的防疫規範，積極的治療，以確保早日痊癒。2.健康的未染疫民眾：飲用防疫茶的目的，旨在提增身體的免疫能力，減少染疫的可能性。

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新冠肺炎（COVID-19嚴重特殊傳染性肺炎）它是屬於呼吸系統性的疾病，被侵襲和受到損害的器官以呼吸道和肺部占最大多數。特別的是對於平常就有慢性疾病或年齡較大的長者，更是比較容易出現嚴重的肺部感染症狀，而導致肺部發炎或肺纖維化。

疫情在2020年1月起被發現至今，多數感染者都會完全康復，但也有不少體質較特殊者會留下一些後遺症。依據世衛組織的定義:新冠確診者在染疫後3個月內，發生胸悶、易喘、咳嗽、關節疼痛、倦怠、認知情緒障礙等不適之症狀，並且持續超過2個月，無法用其他診斷來解釋者，即可被定義為新冠後遺症，又稱為長新冠症候群。

依據衛生福利部的資料顯示，長新冠的患者最常見到的症狀包括: 呼吸困難、胸悶、心肌炎、靜脈血栓、惡化或新產生的糖尿病、腦霧（頭暈、頭痛、注意力無法集中、記憶力快速退化、認知功能障礙）、憂鬱等都可統稱為新冠肺炎綜合症候群或慢性新冠。

新冠感染者康復初期，最容易出現稍微動一動就很喘、呼吸困難，胸悶、喉嚨乾乾癢癢的咳嗽和感覺疲憊等症狀，這些都是因為呼吸道受損尚未完全恢復痊癒所造成的。並且和肺部功能下降，供氧量不足也有關聯。說沒幾句話就想咳，深呼吸也咳，呼吸到溫差大一點的冷空氣也咳。對日常的生活會產生莫大的影響，爬個樓梯就上氣不接下氣的，這些都是新冠染疫後遺症的一部分，頗為困擾的。

長新冠的症狀腦霧，影響到的注意力無法集中、記憶力和思考能力減退、失眠等症狀，造成的原因可能與病毒直接或間接造成腦微血管或 腦神經的損傷有關。建議可以多吃一些具有抗氧化或對神經系統有助益的食物，例如核桃、黑白芝麻。黑白芝麻富含有不飽和脂肪酸及維生素E，能活化腦細胞維持腦細胞正常的功能。

亦可考慮服用B群的維生素，來幫助受損神經的修復工程，協助病後體虛者恢復體力。營養素的補充、多多休息以及食療藥膳的正確適量搭配使用，都是可以幫助加速長新冠痊癒的好方法之一。

免疫茶

●養生作用

補中益氣，護衛固表，提增免疫力。

黨參：性平，味甘、微酸。具有補中益氣、健脾益肺，養血生津。 經常用於脾肺虛弱、咳嗽虛喘、氣血不足、氣短心悸、津傷口渴、內熱消渴等症之治療。

炙甘草：性味甘溫，補脾和胃，益氣復脈，緩急止痛。含有甘草甜素、甘草次酸、甘草多糖等多種成分，具有抗炎作用，可調節機體免疫功能，抗腫瘤和止痛的作用。臨床多用於脾胃功能减退，乏力發熱以及四肢攣急疼痛，心悸。

紅棗：性味甘平，可補益脾胃，養血安神，適用於脾胃氣虛所致的胃口不好、吃不下，久瀉，婦女臟躁，以及貧血，血小板減少 性紫癜的和緩或減輕藥物的副作用，使正氣不受損耗等作用。

●藥材

黨參3錢、防風2.5錢、炙甘草2錢、紅棗6粒、水1000 c.c.。

●步驟

1.藥材快速過水，洗淨，備用。

2.紅棗去籽，或是用手扭轉，使外皮破裂，備用。

3.取乾淨鍋子，將藥材置入，加水1000 c.c.，開大火煮滾。

4.轉小火，繼續熬煮30分鐘。

5.熄火，待稍降溫，即可飲用，替代開水當茶飲。

●藥師小叮嚀

黨參補氣，肝火旺盛，而有頭暈，口乾舌燥者，不宜使用。補氣固表，對體質虛寒所致的鼻子過敏，溫度變化就打噴嚏的，經常飲用，有明顯的改善效果。

（作者為藥師，本文摘自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

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