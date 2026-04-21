健康網》「快撐不過去！」從感冒到菌血症 醫曝死亡率最高40％

一名網紅女裝直播主張怡秀因「菌血症」49天，根據聯新國際醫院衛教資料指出，菌血症已是全身性疾病，千萬不可掉以輕心，重者導致敗血者，威脅生命安全。（取自張怡秀臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕不要忽視小感冒，磨到最後也會成為致命殺手。網紅女裝直播主張怡秀因「菌血症」49天，她在社群上唉嚎：「快要撐不過去！」白血球突然又飆高，即將進入抗生素第三個療程，終於消滅病菌出院了。

根據聯新國際醫院衛教資料指出，所謂菌血症，是指細菌在人體血液內繁殖並隨血流在全身播散，是一種常見但嚴重的感染症。也是住院病人造成敗血症常見的原因之一。

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菌血症的來源可能因口腔組織感染、腹腔內感染、泌尿道感染、軟組織感染如蜂窩性組織炎、骨髓炎、心內膜炎、腦膜炎等皆有可能。嚴重者會導致病人休克、多重器官衰竭、瀰漫性血管內凝血，甚至死亡。若為免疫不全者血流感染而併發敗血症時，死亡率可以高達40%以上，所以適時從血液中分離感染菌對診斷及預後皆很重要。

張怡秀回憶，從感冒轉肺炎到氣喘，一路到現在併發菌血症，療程被迫一再重來，她的手已被抽血、埋針，扎痛到不行，甚至護理師準打腳。她說：「雙手滿滿都是針孔、瘀青、腫脹」。

聯新國際醫院指出，依照相關文獻研究，血液培養陽性的病例，抽的第一套血液其陽性率只有80%，加上第二套陽性率為90%，加上第3套陽性率則提高至99%，因此一個病人最少需抽二套血液培養。再者，抗生素使用之前，最好即先做血液培養，否則用藥後的培養往往會呈現陰性反應，而無法得知致病菌。

再者，從另一項統計發現，死亡率與病人的年紀，住院天數有顯著意義，死亡的案例以男性為主。另外國外研究顯示，菌血症的病人細菌培養結果的時間與死亡率有相關性，細菌培養速度越快，表示細菌量較大，死亡率也較高。

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