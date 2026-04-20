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健康網》不是皺紋！ 醫曝「真正老化指標」在臀部

2026/04/20 20:13

健康網》不是皺紋！ 醫曝「真正老化指標」在臀部

胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，每週做2-3次深蹲，才會讓您真正老得慢；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「臀大肌越有力，抗衰老才有本錢」。胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，人體老化，不只是皮膚老化，而是「整體系統退化」。而臀肌，剛好站在這個系統的核心。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，做深蹲、硬舉或爬樓梯時，啟動的不只是肌肉，而是一整套抗老機制：

●荷爾蒙層級：
大肌群訓練會促進生長激素（HGH）與 IGF-1分泌。這些是身體修復與再生的重要訊號。

●膠原蛋白代謝：
運動能刺激膠原蛋白生成，改善皮膚厚度與彈性（不只是臉）。

●抗糖化（Anti-aging核心）：
運動提升胰島素敏感性，降低AGEs（老化終產物）累積。

●微循環提升：
氧氣與營養更有效送達皮膚與器官。

黃軒指出，隨著年齡增長，每年都在流失肌肉。因此，不只是體態問題，而是功能崩塌的開始，行動力逐漸下降、跌倒風險上升、慢性病增加、死亡率提高。他強調，臀肌，是維持行動力與代謝穩定的核心肌群之一。

換句話說，「保養品讓你看起來年輕；肌肉，讓你真的老得慢。」黃軒建議，每週做2-3次深蹲。

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