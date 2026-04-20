58歲男攝護腺肥大苦背尿管9個月 升級版水蒸氣消融手術保住生育力

曾文歆醫師表示，「升級版水蒸氣消融手術」不僅解決傳統手術易導致尿失禁或逆行性射精發生的疑慮，更改善大體積攝護腺肥大的治療限制。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕58歲的王先生，攝護腺體積約95毫升（正常約20毫升），因嚴重尿滯留，放置尿管已長達9個月，生活大受影響，出門也成為壓力，卻因擔心傳統攝護腺手術可能造成逆行性射精，讓仍有生育計畫的他，遲遲不敢接受手術。經接受「升級版水蒸氣消融手術（RezUIP）」，術後第8天已擺脫尿管，恢復自然排尿功能，也保留射精功能。

奇美醫院泌尿外科主治醫師曾文歆表示，良性攝護腺肥大是中老年男性常見疾病，主要和遺傳有關，提醒要多喝水、不憋尿，當藥物控制效果不佳，或出現反覆感染、血尿、尿滯留等狀況，便需要進一步評估手術治療的必要性。

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曾文歆指出，「升級版水蒸氣消融手術」結合「攝護腺水蒸氣消融術（Rezūm）」與「經尿道攝護腺切開術（TUIP）」，不僅解決傳統手術易導致尿失禁或逆行性射精發生的疑慮，更進一步改善大體積攝護腺肥大的治療限制，讓病人術後恢復排尿順暢的時間大幅縮短，為良性攝護腺肥大治療帶來更精準、全新的選擇，提供病人更安全、更有效、兼顧「性」福與順暢排尿的新解方。該項手術為自費，費用約14萬元。

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