自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

58歲男攝護腺肥大苦背尿管9個月 升級版水蒸氣消融手術保住生育力

2026/04/20 14:51

曾文歆醫師表示，「升級版水蒸氣消融手術」不僅解決傳統手術易導致尿失禁或逆行性射精發生的疑慮，更改善大體積攝護腺肥大的治療限制。（記者劉婉君攝）

曾文歆醫師表示，「升級版水蒸氣消融手術」不僅解決傳統手術易導致尿失禁或逆行性射精發生的疑慮，更改善大體積攝護腺肥大的治療限制。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕58歲的王先生，攝護腺體積約95毫升（正常約20毫升），因嚴重尿滯留，放置尿管已長達9個月，生活大受影響，出門也成為壓力，卻因擔心傳統攝護腺手術可能造成逆行性射精，讓仍有生育計畫的他，遲遲不敢接受手術。經接受「升級版水蒸氣消融手術（RezUIP）」，術後第8天已擺脫尿管，恢復自然排尿功能，也保留射精功能。

奇美醫院泌尿外科主治醫師曾文歆表示，良性攝護腺肥大是中老年男性常見疾病，主要和遺傳有關，提醒要多喝水、不憋尿，當藥物控制效果不佳，或出現反覆感染、血尿、尿滯留等狀況，便需要進一步評估手術治療的必要性。

曾文歆指出，「升級版水蒸氣消融手術」結合「攝護腺水蒸氣消融術（Rezūm）」與「經尿道攝護腺切開術（TUIP）」，不僅解決傳統手術易導致尿失禁或逆行性射精發生的疑慮，更進一步改善大體積攝護腺肥大的治療限制，讓病人術後恢復排尿順暢的時間大幅縮短，為良性攝護腺肥大治療帶來更精準、全新的選擇，提供病人更安全、更有效、兼顧「性」福與順暢排尿的新解方。該項手術為自費，費用約14萬元。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中