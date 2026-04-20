胸腺不只童年重要！ 最新研究：成人健康關鍵藏在這裡

研究發現，胸腺健康的成年人往往壽命更長，罹患心臟病和癌症的風險也更低。圖為示意圖。（擷自Pixabay）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國2項研究挑戰長期以來人們認為胸腺在兒童期後就無關緊要的觀點。科學家在第一項研究中發現，胸腺健康的成年人往往壽命更長，罹患心臟病和癌症的風險也更低。第二項針對癌症患者的分析表明，胸腺狀況也可能影響個體對免疫療法的反應。這2項研究都發表在《自然》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，胸腺是位於胸腔內的小器官，有助於訓練T細胞，而T細胞對於抵抗感染和疾病至關重要。多年來科學家一直認為，由於胸腺會隨著年齡增長而萎縮，產生的新T細胞減少，因此在青春期後它基本上就失去了活性。所以胸腺在成人健康中的作用，尚未在大規模人群中進行廣泛研究。

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美國麻省總醫院布萊根醫院的研究團隊決定挑戰此觀點。研究團隊在第一項研究中分析來自1項全國肺癌篩檢計畫，超過2萬5000名成年人的數據，以及來自弗雷明漢心臟研究中超過2500名參與者的數據。

研究團隊透過測量胸腺的大小、結構和組成來評估胸腺，並創建了一個「胸腺健康」評分。與得分較低的人相比，得分較高的人死亡風險降低約50%，死於心血管疾病的風險降低約63%，罹患肺癌的風險降低約36%。即使考慮了年齡和其他健康因素，這些結果仍然成立。

研究團隊在第二項研究中，分析1200多名接受免疫療法治療的患者的標準電腦斷層（CT）掃描結果和治療結果。即使在調整了患者、腫瘤和治療方案的差異後，胸腺健康狀況較好的患者癌症進展風險降低約37%，死亡風險降低約44%。

研究通訊作者、麻省總醫院布萊根醫院人工智能醫學項目主任艾爾茨博士（Hugo Aerts）表示，胸腺幾十年來一直被忽視，而它或許是解釋人們衰老方式差異以及癌症治療在某些患者中失敗原因的關鍵所在。

艾爾茨指出，研究結果表明胸腺健康值得更多關注，並可能為人們理解如何隨著年齡增長保護免疫系統開闢新途徑。

值得注意的是，研究團隊還需要進行更多研究來證實這些發現，且研究中使用的影像方法尚未準備好用於常規臨床應用。目前研究人員正在繼續探索影響胸腺健康的因素。

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