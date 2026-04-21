健康網》想消水腫多喝水！ 6地雷越喝血糖越飆高 營養師示警

營養師高敏敏表示，若因吃太鹹、久坐少動、水分滯留而出現腫脹情況，多喝白開水有助代謝循環，排出多餘鹽分與水分；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕口渴時，不少人第一個念頭就是到家裡或公司附近買杯手搖飲，不解天天補水，體重卻沒下降，甚至還可能發現臉腫、身體浮腫。營養師高敏敏提醒，許多人以為自己有補水，其實喝進的是高糖高熱量飲料，不僅對於代謝沒有幫助，甚至還可能讓血糖飆升、脂肪囤積，水腫與體重問題更嚴重。提醒補水消水腫，必須選擇「真正的水」。

6種偽健康飲料恐讓血糖飆

高敏敏於臉書粉專「高敏敏 營養師」發文表示，若因吃太鹹、久坐少動、水分滯留而出現腫脹情況，多喝白開水有助代謝循環，也能幫助排出多餘鹽分與水分，也較不容易水腫。不過，許多人常會補充以下6種「偽健康飲料」，看似補水，無形中卻喝下不少糖分，血糖、體重反而失控。

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●現打果汁：很多市售現打果汁為了口感，會額外加糖或糖漿，再加上水果本身的果糖，一杯喝下來，糖量很容易超標。

●蜂蜜檸檬：為了平衡檸檬酸度，通常會加入許多糖，一杯其實糖量驚人。

●有糖優酪乳：這款優酪乳雖有益生菌，但額外添加不少糖，小小一瓶熱量很高。

●甜豆漿：豆漿是優質蛋白來源，但加糖後，反而變含糖飲料。

●運動飲料：大量流汗才需要補充，平常久坐飲用，等於在喝糖水，也容易囤積熱量。

●水果茶：多半是糖漿加茶，水果很少，維生素有限，糖分卻不低。

營養師高敏敏指出，很多市售現打果汁會額外加糖或糖漿，水果本身又有果糖，飲用糖量很容易超標；示意圖。（圖取自freepik）

真正的水 VS 6地雷飲料比一比

高敏敏提醒，真正的水熱量零，不升血糖也能助代謝；6地雷偽健康飲料熱量約150-500大卡，還會導致血糖快速飆升、促進脂肪儲存。提醒補水要選對「真正的水」，才能讓穩定血糖，讓代謝慢慢順起來。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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