健康網》看手機老是難對焦！ 眼睛老化恐提前報到 專家揭4警訊

營養師張馨方指出，年齡增長眼睛若缺乏保養，不僅對焦速度下降，還可能面臨乾眼危機。提醒多留意眼睛老化4警訊，才能保護靈魂之窗；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕看手機時，是否總覺得要拿遠一點，才能看清楚？或是工作到了下午，老是眼眶開始痠脹、視線霧茫茫？營養師張馨方指出，40歲後，眼睛就像使用多年的相機鏡頭，若缺乏保養，不僅對焦速度下降，還可能面臨乾眼危機。提醒日常應多留意眼睛老化4警訊，搭配飲食與生活習慣調整，才能保護靈魂之窗。

眼睛老化4警訊

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，眼睛像是「氣象預報員」，天氣變冷、變乾，眼睛就可能又痠又澀，甚至狂流眼淚。此外，隨著年齡增長，40歲之後的眼睛，也可能開始老化，不僅對焦調節力下降，日常須注意，是否出現以下求救警訊：

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●看近像打馬賽克： 看菜單、手機變得很吃力，非得拉遠才看得到。

●眼眶莫名痠脹：沒用多久手機就覺得眼窩沉重，嚴重時，甚至會頭痛。

●視線「時好時壞」： 眨眨眼視線才變清楚，這是因為淚水分泌不足，眼睛缺水所致

●晚上變成「見光死」：看到路燈會覺得光暈很大、刺眼，代表水晶體的調節力下降。

彩色飲食助護眼

張馨方指出，日常飲食想達到護眼效果，不用記複雜的公式，只要在餐盤裡加入下列顏色食物，就能幫眼睛補充所需營養：

●深綠色蔬菜（葉黃素＋玉米黃素）：這是眼睛的「體內防曬霜」，有助過濾傷眼的藍光；食物來源如地瓜葉、菠菜、芥蘭等。

●橘黃色蔬果（維生素A）：維持黏膜健康，讓眼睛不容易乾澀；食物來源如胡蘿蔔、南瓜、木瓜等。

●優質油脂（Omega-3脂肪酸）：可幫眼睛穿上一層鎖水外殼，預防乾眼；食物來源如鮭魚、鯖魚、核桃、亞麻仁油等。

●紫色食物（花青素）：促進微循環，放鬆過勞的睫狀肌，如同幫眼睛「馬殺雞」；食物來源如藍莓、紫色葡萄、桑葚、紫地瓜等。

3招放鬆對焦肌肉

此外，張馨方也推薦護眼3招，可讓眼睛肌肉放鬆、不乾眼：

1.「20-20-20」原則：用眼20分鐘，抬頭看20英尺（約6公尺）外20秒，讓對焦肌肉放鬆。

2.睡前熱敷：睡前用熱敷眼罩或溫毛巾敷10分鐘，讓乾渴的淚腺舒緩。

3.多喝水：眼睛也需要水分，水分攝取不足，乾眼症狀會更嚴重。

張馨方提醒，眼睛是要用一輩子的靈魂之窗，日常飲食與生活都應做好護眼措施，並留意警訊，千萬別等視力模糊才後悔。

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