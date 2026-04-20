健康網》川普、巴菲特不忌口也沒事 醫打臉：「特例陷阱」別誤信

美國總統川普愛速食，卻仍精神奕奕，引發外界好奇養生之道。（資料照，彭博）

〔健康頻道／綜合報導〕名人健康議題發燒，美國總統川普、「股神」巴菲特，與前總統馬英九的健康都成關注焦點！其中，川普與巴菲特長期愛吃速食卻仍精神奕奕，引發外界好奇養生之道。宇平診所心臟科醫師劉中平指出，飲食和運動雖然對健康有影響，但仍有許多特例，民眾與其關注個案特例，不如重視「定期檢查與醫療介入」，才是維持健康的核心關鍵。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，美國總統川普今年79歲、美國企業家巴菲特高齡95歲，他們的行事風格和政治理念有許多不同，這2位名人都愛吃漢堡和可樂；前總統馬英九向來以運動和節制飲食聞名，年滿75歲的他，最近被頻繁討論健康狀況。由於川普和巴菲特仍然活躍於大眾面前，他們的養生之道與傳統觀念有差異，讓民眾好奇於他們的養生之道。

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美國企業家巴菲特高齡95歲，喜歡速食不愛運動。（資料照，歐新社）

健康不只靠飲食運動！醫療介入同樣關鍵

劉中平一向反對高油脂和高糖分，他表示，「難道看到川普和巴菲特，每天活力充沛，還有意無意地宣揚他們的飲食習慣，那我們的眼鏡不是要碎滿地了？」接著，他亦直言，身為心臟科醫師，首先要強調健康是個人的隱私，川普和巴菲特雖然各有特殊的飲食習慣也不喜歡運動，2人皆與醫師保持很好的關係，巴菲特曾因攝護腺癌接受過放射線治療，川普則是定期健康檢查，並服用高劑量的阿斯匹靈保養身體。

飲食和運動雖然對健康有影響，但還是有許多特例！劉中平說明，有些人很努力運動和飲食控制，但身體仍然出狀況；某些人不運動亂吃東西，但身體長期保持不錯，現在醫學的確仍無法解釋。隨著醫療進步，有些疾病和不良飲食，可藉由藥物克服，例如，對高澱粉、高糖分、高油脂無法抗拒的人，我們可以用藥物幫忙把身體的膽固醇和血糖控制下來，還是可以讓身體保持在不錯的情況。此外，癌症若早期檢查發現，也有高的治癒率。

每個人都有喜歡吃的東西和生活方式，劉中平建議，抽煙是健康的大敵，對身體的傷害無限大，民眾務必戒煙；定期健康檢查，把所有數據控制到正常，如果自己努力無法達標，就用藥物控制。重點在於讓醫師盡早參與民眾的健康管理，讓先進的醫療來克服個人特殊的體質和習慣。

前總統馬英九的健康話題受到大眾關心。（資料照）

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