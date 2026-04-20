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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

台北高齡人口攀升 衛生局擴大出院銜接長照服務

2026/04/20 11:19

台北市衛生局今年除了擴大「出院準備銜接長照服務」，從去年22家合作醫療院所，至今已達26個醫療院所。（記者蔡愷恆攝）

台北市衛生局今年除了擴大「出院準備銜接長照服務」，從去年22家合作醫療院所，至今已達26個醫療院所。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕根據台北市衛生局資料，截至114年底，台北市65歲以上人口已達58萬人，占比24％，位居全國之冠。衛生局今年除了擴大「出院準備銜接長照服務」，從去年22家合作醫療院所，至今已達26個醫療院所；新增醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院、景美醫院、西園醫療社團法人西園醫院、康寧醫療財團法人康寧醫院、同仁院醫療財團法人萬華醫院，長庚醫院今年並無在計畫名單內。。同時推動「長照喘息服務」，給予照顧者補助，也提供短期機構或居家喘息。

114年近9成順利於「出院準備銜接長照服務」，有效縮短民眾出院後的照顧等待期，透過「簡易照顧計畫」與「免評估輔具」等精進流程，有效縮短等待期，讓市民安心返家。114年整體整合照護團隊已服務近5000名個案，其中，台北醫學大學附設醫院銜接長照服務個案超過600人。

此外，為緩解照顧者的身心壓力，衛生局推動「長照喘息服務」，截至114年底，台北市長照特約喘息服務單位已成長至295家，累計服務高達21萬人次。家庭成員由照顧管理專員評估，長照需要等級為第2級（含）以上申請喘息服務補助。台北市提供社區式、機構住宿式以及居家喘息等服務模式。

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