肺阻塞隱形危機3-3》吸菸＋職業暴露風險飆17倍 患者恐年輕化

專家指出，除吸菸外，長期暴露於空氣污染與粉塵環境，也可能增加慢性阻塞性肺病風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕吸菸不再是慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱肺阻塞）唯一主因，專家指出，若同時暴露於職業粉塵、煙霧或有機溶劑等環境風險，罹病機率恐大幅增加，甚至較單一風險暴露提高至17倍，且發病年齡有年輕化趨勢，呼籲高風險族群應及早篩檢、及早介入。

立委黃秀芳以彰化縣的工業鄉鎮為例，長期暴露於職業污染的勞工族群同樣屬肺阻塞高風險，但往往因認知不足導致延誤診斷，呼籲應強化高風險族群問卷衛教與篩檢機制，並透過接軌國際指引強化治療，讓民眾能及早發現、及早治療。

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台大醫院環境職業醫學部主任陳啟信指出，吸菸與職業暴露具有「相乘效應」，並非單純相加。研究顯示，單一吸菸風險約為7倍，單一職業暴露約為2倍，但兩者同時存在時，風險可飆升至17倍。

台大醫院環境職業醫學部主任陳啟信呼籲，應強化環境監測與訪視評估，並針對高風險者加做肺功能檢測。（台灣年輕病友協會提供）

臨床上也觀察到不少年輕個案，陳啟信舉例，包括從事地下工程、道路刨除或玻璃纖維相關產業者，可能因長期接觸粉塵或有機溶劑，於30-40歲，甚至更年輕即出現嚴重肺功能受損，顯示職業暴露對疾病進程影響甚鉅。

然而，目前職業相關肺阻塞在診斷與通報上仍面臨困境。現行制度多仰賴塵肺症影像診斷，對於以肺功能異常為主的早期病變較難納入，加上與吸菸因素交互影響，導致實際職業相關風險可能被低估。對此，彰化秀傳醫院副院長林昌生也指出，工業區勞工與偏鄉長者常因病識感不足延誤就醫，應將篩檢與呼吸復健資源下放至基層，提升醫療可近性。

彰化秀傳醫院副院長林昌生呼籲，應將肺阻塞相關防治與呼吸復健資源下放到社區基層。（記者羅碧攝）

國民健康署慢性病防治組科長曾桂琴指出，肺阻塞長年位居國人十大死因之一，每年死亡人數逾5000人。依國際建議，對無症狀成人進行全面篩檢效益有限，但針對高風險族群進行精準篩檢則具實質效益，未來將透過問卷工具協助辨識高風險族群，並強化早期發現與介入。

國民健康署副署長林莉茹提醒民眾，若出現長期咳嗽、咳痰或喘等症狀，應提高警覺盡早就醫，特別是有吸菸習慣或長期暴露於粉塵、煙霧環境的勞工，更應定期檢測肺功能，才能在疾病惡化前及時介入，降低失能與死亡風險。

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