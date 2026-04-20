肺阻塞隱形危機3-2》1年20萬人次急診住院 專家盼生物製劑納健保

肺阻塞常見症狀包括呼吸困難、胸悶與活動耐受力下降；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱肺阻塞）醫療負擔沉重，專家引述健保資料指出，國內1年因肺阻塞急診與住院人次合計逾20萬，胸腔科病房長期滿床。對於反覆急性惡化、現行治療效果有限的患者，臨床證實新型生物製劑有助改善肺功能、降低惡化風險，呼籲加速納入健保給付。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情後，胸腔科病房經常是「滿載」，患者排不到床是常態。根據健保統計，1年有超過20萬人次因肺阻塞急診或住院。

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陳育民表示，肺功能是影響肺阻塞預後的關鍵指標，研究證實，肺阻塞患者當中，肺功能差者發生致命風險將顯著提升，而新型生物製劑須能同步降低急性惡化風險與改善肺功能，根據實證數據推算，肺阻塞患者接受最好的治療，可大幅減少3成（約6萬人次）的急診或住院，將患者的病情控制在前端，才能確保醫院量能優先留給不可控的突發狀況。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，治療接軌國際推算可助力減少3成急診住院需求。（記者羅碧攝）

成大醫院內科部胸腔內科醫師廖信閔指出，肺阻塞患者每發生一次急性惡化，生活品質都會明顯下滑，後續發作間隔也會逐漸縮短，形成惡性循環。本土資料分析顯示，即使使用三合一吸入劑治療，仍有57.3%患者後續再次惡化，6年追蹤中更有37.1%死亡，顯示現行治療仍有未滿足需求。

成大醫院內科部胸腔內科醫師廖信閔者表示，有患者使用生物製劑3個月後，肺功能提升近1/3。（記者羅碧攝）

他並分享臨床案例指出，有患者在吸入劑與氧氣治療均已使用下，走50公尺即出現明顯喘促，自費接受生物製劑治療後，約4個月內肺功能提升約1成、增加逾100毫升，但後續因經濟因素停藥，希望健保署可以納入給付審議，帶給患者好消息。

台北榮總胸腔部醫師蘇剛正表示，依國際治療指引，對於三合一治療後仍反覆急性惡化的患者，生物製劑已列為建議治療選項，可降低急性惡化、改善肺功能與生活品質。

台北榮總胸腔部醫師蘇剛正表示，建議在健保資源有限下，應優先針對特別難治的肺阻塞患者提供生物製劑給付。（記者羅碧攝）

健保署副署長張禹斌表示，生物製劑在肺阻塞治療中的角色日益重要，目前已有相關藥物完成健保醫療科技評估（HTA），正進入最後核價審議，盡量陸續將這些藥物納入給付。他並指出，健保署近年透過品質支付服務方案與給付調整，強化慢性病整合照護，並簡化行政流程、提高照護誘因，期盼提升醫療團隊投入與整體照護品質。

健保署副署長張禹斌表示，健保署近年透過品質支付服務方案與給付調整，強化慢性病整合照護，並簡化行政流程、提高照護誘因，期盼提升醫療團隊投入與整體照護品質。（記者羅碧攝）

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