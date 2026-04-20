肺阻塞隱形危機3-1》名列十大死因 死亡率低估4.5倍 專家籲補強防治

肺阻塞嚴重時，恐導致呼吸衰竭，患者需住院並接受氧氣治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱肺阻塞）長年位居國人10大死因之一，但實際疾病負擔恐被嚴重低估。專家指出，透過死因校正後，肺阻塞死亡率恐較官方統計高出4.5倍，顯示現行數據未完全反映疾病衝擊。

台灣年輕病友協會17日聯合立委蔡易餘、黃秀芳、王正旭、陳菁徽召開「慢性阻塞性肺病防治政策檢討公聽會」，會中專家與民代共同呼籲，應強化高風險族群精準篩檢，並接軌國際臨床指引與治療給付制度，透過早期介入與穩定治療改善肺功能，降低急性惡化與住院發生。

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立委黃秀芳（前排左2）、蔡易餘（前排中）、王正旭（前排右2）以及台灣年輕病友協會理事長潘怡伶（後排左1）17日舉行「慢性阻塞性肺病防治政策檢討」公聽會。（記者方賓照攝）

台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所所長林先和表示，目前台灣肺阻塞死亡率仍落後日、韓、新加坡。另傳統死因統計，常將肺阻塞相關死亡歸因於呼吸衰竭或感染等其他疾病，導致死亡率被低估4.5倍。他指出，若以健康調整失能人年評估，肺阻塞除造成早死外，亦帶來長期失能，對不健康餘命影響顯著，在高齡化趨勢下，其負擔將持續攀升。

台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所所長林先和指出，根據死因校正，台灣的肺阻塞實際死亡率應較原始高4.5倍。（記者羅碧攝）

另據台大醫院院長余忠仁過去受訪指出，全台肺阻塞患者推估近百萬人，但穩定就醫者僅約3-4成，多數仍未被診斷。對此立法院厚生會秘書長、立委王正旭指出，肺阻塞防治關鍵在於早期診斷與穩定控制，若能降低急性惡化發生率，將有助於釋出醫療資源，減輕醫療體系壓力。

立委王正旭提醒，將肺阻塞患者病程穩定控制，即可實質釋出病床資源。（記者方賓照攝）

立委蔡易餘則分享，他的父親、前立委蔡啟芳是重度肺阻塞患者，長期反覆住院，甚至曾在急診室滯留數月，最終接受肺臟移植才改善病況。他指出，肺阻塞初期症狀易被忽視，但進入中重症後往往難以逆轉，不僅影響患者生活品質，也對家庭照顧造成沉重負擔。

立委蔡易餘以病友家屬身分指出，肺阻塞對醫療量能與長期照護形成壓力。（記者方賓照攝）

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶指出，肺阻塞帶來的「隱形成本」不僅是醫療支出，還包括勞動力流失與照顧壓力。國際研究顯示，1名患者往往影響至少兩人勞動力，除患者可能因失能退出職場外，照顧者也可能因長期照護需求被迫中斷工作，對家庭經濟與社會生產力形成長期影響。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶建議，應透過衛教宣導提升疾病認知，並穩定治療改善患者肺功能。（記者羅碧攝）

病友協會、立委及專家建議，政府應強化高風險族群篩檢與早期介入，並導入更完善的治療與給付制度，同時推動共病照護與長期管理機制，以改善肺功能、降低急性惡化住院需求，減輕醫療體系與家庭負擔，落實「健康台灣」，降低不健康餘命目標。

立委黃秀芳呼籲，應強化高風險族群篩檢與衛教機制，讓民眾早發現、早治療。（記者方賓照攝）

立委陳菁徽呼籲，將肺阻塞納入整體慢性病防治體系。（記者方賓照攝）

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