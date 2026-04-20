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透視腸道菌》貝比菌相多樣「定居」 1菌大量增殖免疫up up

2026/04/20 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

腸道微生物是人體健康的重要夥伴，對免疫、代謝、甚至長遠疾病風險都有影響。對新生兒來說，腸道菌的「定居」過程更是免疫與消化系統成熟的關鍵，但過去對於這段時間的細節了解有限。

這項發表於 Nature Communications（2018 Jun 8;9（1）:2233）的研究，分析了 12名嬰兒第一年共2684份糞便樣本，高頻率追蹤腸道菌相如何演變。研究發現2–4個月大時出現一段「快速收斂期」，這時雙歧桿菌（Bifidobacterium）大量增殖，佔了寶寶腸道菌群的主導地位。這種菌專門分解母乳裡的寡糖（HMOs），能幫助嬰兒消化與產生短鏈脂肪酸，維持腸道酸性、抑制病原菌，並協助免疫成熟。當副食品添加後，雙歧桿菌的比例下降，厚壁菌門（Firmicutes）逐漸增多，菌相多樣化。

這項研究提醒我們，嬰兒腸道菌群的變化具有階段性，母乳中的寡糖提供雙歧桿菌成長所需養分，是早期腸道免疫與代謝成熟的重要推手。當開始副食品後，菌相會隨飲食調整而多樣化。對家長而言，這意味著孕期、哺乳與副食品添加的時機與品質，都可能影響寶寶腸道微生物的健康發展。支持母乳哺育、循序漸進且多樣化的副食品添加，有助於培養穩定而多元的腸道菌群，為孩子建立健康免疫與消化系統的基礎。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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