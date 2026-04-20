自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

穀雨，春之末》濕氣壓身全身不對勁 醫揭這3類人最容易不舒服

2026/04/20 06:00

中和逸心堂中醫院長蘇岳侯表示，許多人在「穀雨」時節，胸口悶脹、胃口差，還伴隨頭重腳輕與輕微咳嗽；圖為情境照。（圖取自freepik）

中和逸心堂中醫院長蘇岳侯表示，許多人在「穀雨」時節，胸口悶脹、胃口差，還伴隨頭重腳輕與輕微咳嗽；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕24節氣到「穀雨」，不少人都感到「黏TT」的。中和逸心堂中醫院長蘇岳侯表示，許多人在「穀雨」時節，胸口悶脹、胃口差，還伴隨頭重腳輕與輕微咳嗽。這正是因為春末濕氣加重，讓呼吸道與消化道雙雙「抗議」了。

蘇岳侯指出，穀雨是春天的「最後一棒」，對身體來說，這也是「濕氣巔峰」的開始。此時陽氣正要外發、肝氣正旺，但脾胃最怕濕。這是一個從「濕冷」轉向「暖熱」的關鍵期，調養得好，就是幫身體除濕；調養不好，身體就像「泡在水裡」的不舒服。

在中醫裡，身體會在此時悄悄鬧脾氣，蘇岳侯要大家自省一下，以下3大地雷，中了幾個：

●脾胃「困」住了：肚子脹、不想吃飯、早上賴床起不來、四肢像灌了鉛般重。中醫解讀，「濕性黏滯」，就像膠水一樣。

●肝氣「爆」發了：莫名想發火、偏頭痛，女性這陣子的經前脹痛會更有感。中醫解讀，春末肝木疏泄太過。

●過敏「鬧」翻了：鼻子腫脹、皮膚癢、咳嗽咳不停。中醫解讀，潮濕加花粉，是過敏族噩夢。

蘇岳侯歸納這些身體症狀，建議要祛濕、疏肝、順時升陽，現在正是調脾胃、排濕毒的黃金時間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中