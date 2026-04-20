穀雨，春之末》濕氣壓身全身不對勁 醫揭這3類人最容易不舒服

中和逸心堂中醫院長蘇岳侯表示，許多人在「穀雨」時節，胸口悶脹、胃口差，還伴隨頭重腳輕與輕微咳嗽；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕24節氣到「穀雨」，不少人都感到「黏TT」的。中和逸心堂中醫院長蘇岳侯表示，許多人在「穀雨」時節，胸口悶脹、胃口差，還伴隨頭重腳輕與輕微咳嗽。這正是因為春末濕氣加重，讓呼吸道與消化道雙雙「抗議」了。

蘇岳侯指出，穀雨是春天的「最後一棒」，對身體來說，這也是「濕氣巔峰」的開始。此時陽氣正要外發、肝氣正旺，但脾胃最怕濕。這是一個從「濕冷」轉向「暖熱」的關鍵期，調養得好，就是幫身體除濕；調養不好，身體就像「泡在水裡」的不舒服。

請繼續往下閱讀...

在中醫裡，身體會在此時悄悄鬧脾氣，蘇岳侯要大家自省一下，以下3大地雷，中了幾個：

●脾胃「困」住了：肚子脹、不想吃飯、早上賴床起不來、四肢像灌了鉛般重。中醫解讀，「濕性黏滯」，就像膠水一樣。

●肝氣「爆」發了：莫名想發火、偏頭痛，女性這陣子的經前脹痛會更有感。中醫解讀，春末肝木疏泄太過。

●過敏「鬧」翻了：鼻子腫脹、皮膚癢、咳嗽咳不停。中醫解讀，潮濕加花粉，是過敏族噩夢。

蘇岳侯歸納這些身體症狀，建議要祛濕、疏肝、順時升陽，現在正是調脾胃、排濕毒的黃金時間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法