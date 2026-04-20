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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

穀雨，春之末》「看似穩定」其實最脆弱 醫：腸道正在定型重組

2026/04/20 08:00

王威堯內科診所院長王威堯指出，春之末，整個人開始出現一種「慢慢穩下來」的感覺；圖為情境照。（圖取自freepik）

王威堯內科診所院長王威堯指出，春之末，整個人開始出現一種「慢慢穩下來」的感覺；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕進入穀雨前後，許多人會發現身體不再像前一段時間那樣起伏不定，腸胃也逐漸恢復節奏，王威堯內科診所院長王威堯指出，整個人開始出現一種「慢慢穩下來」的感覺。

王威堯指出，穀雨帶來的這種「穩定感」，並不是身體突然恢復，而是經過春分的校準與清明的修復之後，神經、內分泌與腸道系統正式進入「生長定型期」的結果。

從西醫角度來看，穀雨代表春季節律已經跨過最後的不穩定門檻。日照、溫度與生活節奏的變化，已經被身體完整整合，大腦下視丘對環境的判讀趨於穩定，自律神經與壓力調節系統（HPA axis）開始維持一致輸出。

王威堯說，在神經層面，交感與副交感神經的切換變得更有節律，白天的警覺與晚間的修復逐漸分工清楚。這讓精神狀態不再劇烈波動，而是呈現較穩定的輸出。

經過清明階段的修復與清理，腸道菌相在穀雨時期已完成主要重組。與膳食纖維發酵、短鏈脂肪酸（SCFA）產生、以及免疫調節相關的菌群，逐漸成為主導。「這時候的腸道，不再只是調整，而是開始正常發揮功能」：腸道蠕動節律穩定、排便變得規律且成形、腸道屏障功能逐漸強化、對食物的耐受性提升。

穀雨前後反而較少人抱怨明顯不適，但王威堯提醒，這個節氣其實非常關鍵。因為此時身體與腸道剛完成整體重建，系統雖然穩定，卻仍在「定型階段」。「如果在這個時候過度刺激，反而容易把剛建立好的節律打亂」。

「如果你最近覺得身體沒有特別好，但整體變得順、變得穩，其實不用懷疑，」王威堯強調，「那只是你的身體，連同你的腸道，一起把春天，真正走完了。」

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