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健康網》不是過敏！ 臉上蝴蝶紅疹藏危機 醫：恐15倍腎衰風險

2026/04/20 14:13

健康網》不是過敏！ 臉上蝴蝶紅疹藏危機 醫：恐15倍腎衰風險

26歲女一再忽略狼瘡性腎炎警訊，洪永祥診所院長洪永祥醫師指出，進展至末期腎病的風險是常人的15-25倍；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕26歲OL正準備自己的夢幻婚禮，加班、熬夜是常態。半年前，她發現自己穿高跟鞋時腳踝有點腫，早上的尿液泡泡特別多。洪永祥診所院長洪永祥醫師指出，紅斑性狼瘡患者若未在早期發現、治療，進展至末期腎病的風險是常人的15-25倍。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，短短幾個月，病患的腎臟幾乎被自己的免疫系統摧毀，最後只能開始洗腎。紅斑性狼瘡不是單純的皮膚病，也不是只有腎臟問題，它是一種全身性的自體免疫疾病。在臉頰與鼻樑之間，出現像蝴蝶一樣的紅疹。很多人會以為只是過敏或曬傷，但其實這可能是狼瘡的警訊。以下5個前兆，請不要忽視：

●極度疲倦：怎麼睡都不會好。
●關節痛：尤其手指手腕會腫痛。
●掉頭髮：髮量明顯變少。
●口腔潰瘍：反覆發作。
●對陽光特別敏感：一曬就惡化。

洪永祥表示，狼瘡性腎炎其實不是腎臟病「本身」，而是免疫系統失控，攻擊腎臟的結果。當免疫複合體沉積在腎絲球，就會引發發炎，長期下來腎臟結構被破壞，開始出現蛋白尿，也就出現所謂的「泡泡尿」。

統計顯示，女性罹患率是男性的9倍，最常發生在15到45歲。與女性荷爾蒙、免疫活性與基因都有關。洪永祥提出呼籲，記住3個腎臟警訊：

●泡泡尿：而且久久不散。
●水腫：尤其眼皮跟腳踝。
●血壓：突然升高。

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