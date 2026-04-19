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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》皇帝豆料理全攻略！吃對不流失營養 挑選關鍵一次懂

2026/04/19 18:07

皇帝豆被稱為「豆界霸主」，現正值產季，無論炒、滷肉、煮湯或與米飯一起炊煮都超級搭。（資料照，記者陳鳳麗攝）

皇帝豆被稱為「豆界霸主」，現正值產季，無論炒、滷肉、煮湯或與米飯一起炊煮都超級搭。（資料照，記者陳鳳麗攝）

〔健康頻道／綜合報導〕皇帝豆被稱為「豆界霸主」，現正值產季，含有豐富鐵及蛋白質，連皮吃還能攝取膳食纖維，因口感綿密、營養豐富深受民眾喜愛。農糧署指出，無論是拿來炒、滷肉、煮湯，或與米飯一起炊煮都超級搭。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，萊豆產季11-5月，是豆類中體型最大的，因此俗稱皇帝豆，口感綿密有淡淡芋頭香，富含蛋白質、鐵、膳食纖維等營養，同時還公布皇帝豆料理全攻略，提供民眾參考：

●煮湯

皇帝豆排骨湯，排骨加薑燉煮，再加入皇帝豆滾個20分鐘，撒上香菜，成了家人最愛的經典美味。

●滷皇帝豆

滷肉煮好，加入皇帝豆，約煮15分鐘，醬香入味，即可上菜。

●爆香皇帝豆

皇帝豆先氽燙去皮，爆香蒜末，加皇帝豆炒熟後，加椒鹽調味，簡單下飯，齒頰留香。

民眾應該如何選買皇帝豆？農糧署曾在臉書專頁提醒，皇帝豆除了青綠色外，還有黃色、白色、黑色、赤色斑紋、褐色斑紋等多種顏色變化，購買萊豆時，建議挑選結實飽滿、莢皮青色或微黃色，豆粒部分凸滿不扁平者為佳。若購買已剝去外莢的豆粒，則以飽滿肥厚、不長芽為較佳。

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