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健康網》白內障手術前一次了解！ 醫揭水晶體選擇關鍵差異

2026/04/19 21:06

眼科醫師齊育殿提醒，白內障人工水晶體種類多元，功能與適用族群各有不同，術前應依生活需求與眼部條件評估，選擇最合適方案；情境照。（圖取自photoAC）

眼科醫師齊育殿提醒，白內障人工水晶體種類多元，功能與適用族群各有不同，術前應依生活需求與眼部條件評估，選擇最合適方案；情境照。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕當民眾被診斷出白內障後，最困惑的是人工水晶體的選擇。眼科醫師齊育殿提醒，從健保單焦點到自費長焦段、三焦點，價格與功能差異大，選擇的關鍵不是越貴越好，在於必須與自己的生活與需求互相匹配。

齊育殿在臉書專頁「齊育殿 眼科醫師｜天天有好視」發文分享，當民眾被醫師告知有白內障，需要動手術時，隨之而來的最大難題往往是：「人工水晶體種類這麼多，該怎麼選？」臨床上常見迷思包括：「越貴越好」，也有民眾認為「鄰居裝了不用戴眼鏡，我也適合嗎？」

齊育殿指出，其實人工水晶體的選擇沒有標準答案，關鍵在於是否符合個人用眼需求與生活型態，而非單純比較價格。有關健保片、自費片、長焦段，與三焦點，他歸納特性與適合使用的族群等重點提供民眾參考：

●單焦點

遠距離清晰，在老花的輔助方面必須配戴老花眼鏡，單一焦點的光失真少，影像銜接的部分有段差感。

適合族群：健保全額給付，省錢首選，有預算考量的族群；生活單純，習慣出門看遠；不排斥讀書、看手機時戴上老花眼鏡。

●長焦段

遠+中距離連續視力，在老花的輔助方面視情況需輕度輔助，延長景深對比度佳，影像街接屬平滑連續。

適合族群：屬於自費，常開車、需要看儀表板、常使用電腦；夜間駕駛需求高，希望減少眩光干擾；希望中遠距離有一致的清晰感。

人工水晶體種類與比校。（圖取自眼科醫師齊育殿臉書）

人工水晶體種類與比校。（圖取自眼科醫師齊育殿臉書）

●三焦點

遠、中、近全方位，在老花的輔助方面幾乎不需眼鏡，光分配三點、構造精密，影像銜接的部分為高度連貫。

適合族群：屬於自費，想要徹底擺脫眼鏡束縛；生活豐富，從遠方風景到近距離滑手機都想要清晰；工作需要頻繁切換近、中、遠視距。

齊育殿表示，沒有最好的水晶體，只有最適合你的選擇。除了上述的特色與適合的族群之外，民眾在選擇時，最好同步考量眼睛條件，視網膜、黃斑部是否健康；用眼習慣屬於工作多，還是休閒多等。

齊育殿總結，白內障手術的水晶體選擇，並非「越高階越好」，而是「越適合越好」。術前充分了解自身需求並與醫師溝通，才能在手術後獲得穩定且舒適的視覺品質。

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