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法國影后辭世》娜塔莉貝伊連生日都記不住 醫曝學習障礙共病風險高

2026/04/19 20:17

法國國寶級影星娜塔莉貝伊生前不僅有幽閉恐懼症，還有著閱讀障礙、數字相關的疾病。精神科專科醫師王紹丞指出，此症具有強烈的遺傳基礎。（路透社，資料照）

法國國寶級影星娜塔莉貝伊生前不僅有幽閉恐懼症，還有著閱讀障礙、數字相關的疾病。精神科專科醫師王紹丞指出，此症具有強烈的遺傳基礎。（路透社，資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕法國國寶級影星娜塔莉貝伊（Nathalie Baye）生前不僅有幽閉恐懼症，還有著閱讀障礙、數字相關的疾病。精神科專科醫師王紹丞指出，此症具有強烈的遺傳基礎，約40%的兄弟姐妹、子女或父母會有閱讀障礙。通常在10歲前發病，中位發病年齡在7-11歲之間。

娜塔莉貝伊演藝生涯跨越半個世紀，演出超過80部電影。被譽為「法國奧斯卡」的凱薩獎是她成就的最佳證明。她曾獲得10次提名並成功奪下4座獎座。特別是在1981至1983年間，她寫下連續3年獲獎的罕見紀錄，她也不避諱地向法國媒體表示，自己很難記住專有名詞，但是神奇的是，在她背台詞或表演時，閱讀障礙又會消失，這大概也是她對演藝事業樂此不疲的原因之一。

此外，娜塔莉貝伊還有數字障礙，連自己的生日都不記得，只記得女兒的，她曾對計算障礙非常無奈，常將一堆密碼完全搞混或不記得。

語言學習障礙 音韻成分出現缺陷

王紹丞解析此病症。他表示，閱讀障礙是最常見的學習障礙，約佔所有學習障礙的80%。這是一種基於語言的學習障礙，其特徵是解碼、流暢的單詞識別和/或閱讀理解困難。準確和/或流暢的單詞識別困難、拼寫和解碼能力差、這些困難源於語言的音韻成分缺陷，使得使用字母代碼解碼書面文字變得困難。

至於數字障礙/計算障礙，王紹丞指出，計算障礙是一種特定學習障礙，影響正常的算術技能習得，患病率為3-7%。這是一種具有生物學起源的神經發育障礙。數感困難、算術事實記憶困難、準確或流暢的計算困難、準確的數學推理困難、處理數字信息、學習算術事實和執行準確或流暢計算的問題。

王紹丞提醒，閱讀障礙可以在學齡前通過早期讀寫技能缺陷來識別。早期識別和篩查對於預防或減輕閱讀障礙的不良次級後果至關重要，因為這是大腦可塑性增強的時期，干預更有可能有效；計算障礙的治療應在小學階段早期開始，由訓練有素的專家在個別環境中進行。

比較令人擔憂的是，王紹丞說，計算障礙通常伴隨「共病」，比方同時患有閱讀障礙的風險升高（比值比：12.25）、注意力不足過動症（ADHD）的風險也較高以及其他內化性精神障礙（如焦慮和抑鬱）和外化性障礙（如攻擊性和違規行為）的風險增加。

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