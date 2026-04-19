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健康 > 名人健康事

法國影后辭世》娜塔莉貝伊承襲父親恐懼 醫曝多數人卻選擇不治療

2026/04/19 19:16

精神科專科醫師王紹丞指出，幽閉恐懼症只有約10-25%的特定恐懼症患者最終會尋求治療。法國國寶級影星娜塔莉貝伊（左起，路透）、佘詩曼、仔仔，都自己調適到與病共存方式。（資料照）

精神科專科醫師王紹丞指出，幽閉恐懼症只有約10-25%的特定恐懼症患者最終會尋求治療。法國國寶級影星娜塔莉貝伊（左起，路透）、佘詩曼、仔仔，都自己調適到與病共存方式。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕法國國寶級影星娜塔莉貝伊（Nathalie Baye）生前罹患幽閉恐懼症，不少名人有此症，像是周渝民（仔仔）、佘詩曼、張智霖、謝祖武、哈利王子，以及義大利國寶級影后瑪姬麗塔．貝有「恐飛症」。

精神科專科醫師王紹丞指出，「與症共處」但只有約10-25%的特定恐懼症患者最終會尋求治療，因為迴避行為可以減少壓力和功能障礙。

王紹丞表示，幽閉恐懼症是一種特定恐懼症，患者在密閉空間中會感到強烈的恐懼或焦慮。常見的觸發情境包括電梯、MRI檢查室、小房間或擁擠的空間。發作時，在這些空間中出現強烈恐懼或焦慮，不斷出現「我會被困住」、「我會窒息」、「我會失去控制」等想法，也可能伴隨恐慌發作症狀，主動迴避密閉空間。

仔仔在化妝時會聽音樂、閉眼睛，藉此阻絕外界干擾以減輕緊張感。至於佘詩曼曾因受困電梯而留下陰影。她在隧道塞車曾發作時，會透過閉上眼睛、與人聊天，以及幻想自己處於廣闊空間來分散注意力。

幽閉恐懼症有遺傳傾向

娜塔莉貝伊曾透露，自己的父親也有此症。王紹丞表示，幽閉恐懼症具有遺傳傾向，但遺傳只是風險因素之一，環境因素也扮演重要角色。他引述一項針對21種恐懼症刺激的大型雙胞胎研究發現，幽閉恐懼症具有獨立的遺傳因素，與其他恐懼症（如動物恐懼症、血液-注射-疾病恐懼症）的遺傳基礎不同。

王紹丞指出，暴露療法是目前首選治療方法，並以單次3小時的密集暴露療法與多次療程（總計6小時）的漸進式暴露療法效果相當。此外，虛擬實境暴露療法也是可行的治療選項，心理介入和患者自我賦權策略可幫助應對。

他認為，因為迴避行為可以減少壓力和功能障礙，只有約10-25%的特定恐懼症患者最終會尋求治療，然而，早期識別和轉介至合格專業人員進行循證評估和治療，對於獲得最佳結果是必要的。

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