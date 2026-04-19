健康網》廖峻中風滿週年！兒喊他是獨一無二的爸爸 醫揭照護關鍵

73歲廖峻去年3度中風倒下，現在已經能清楚表達想法，兒子廖錦德喊他是獨一無二的爸爸。（取自臉書，資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕73歲廖峻去年3度中風倒下，近日剛好已過1年，兒子廖錦德在臉書抒發照顧父親的心情，「這1年來，照顧我爸，我不辛苦，畢竟是自己爸爸，甘之如」、「謝謝神明聽到我的祈求，留我爸一命」。有關於照顧中風病人的注意事項，根據台北榮總護理部衛教資料指出，避免腦壓過高，床頭抬高30度，且應預防各種長期臥床併發症，如壓力性損傷、吸人性肺炎等，並視病人需求協助每2小時翻身擺位。

雖然廖錦德照顧老爸廖峻期間，與老爸身邊的「密友助理」楊小姐先開戰，傳出風風雨雨，最令人欣慰的是，廖峻現在已經能清楚表達想法。廖錦德希望大家可以幫爸爸加油打氣，他說，或許他不是完美的父親，或許不是完美的老公，或許他識人不清，但他也給我們帶來許多歡笑，回憶，還有許多無法抹滅的貢獻。「我還是以他為榮，因為他不只是廖峻，他是我獨一無二的爸爸」！

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民眾應如何照顧腦中風病人？台北榮總護理部健康e點通衛教資料，提供民眾作參考：

1.避免腦壓過高，床頭抬高30度，使用降腦壓藥物治療，避免血壓過高，保持大小便通暢，避免用力解便，需要醫師同意後才能灌腸。

2.維持呼吸道通暢，必要時抽痰，以免疫液無法咳出而阻塞呼呼吸道，若吞嚥篩檢檢測通過即可進食，並觀察進食情形，避免食物嗆入肺部導致肺炎發生。

3.預防各種長期臥床併發症，如壓力性損傷、吸人性肺炎、泌尿道感染、關節攣縮、僵硬等發生，視病人需求協助每2小時翻身擺位、口腔清潔、會陰部護理及執行關節運動。

4.由醫師評估復健，若病情穩定，越早做越好。

在居家保健的部分，台北榮民總醫院護理部表示，當有進食困難時，進食時應採坐姿勢，食物以軟質或半固體易吞嗎為原則，並注意進食時不聊天，進食後維持口腔清潔。多進食膳食纖維，少吃甜食、太鹹及大油的食物，也應減少紅肉的攝取量。

有關於環境要注意的事，台北榮民總醫院護理部提醒，不論屋內或屋外走道都應維持暢通、光線明亮；浴室最好有扶手及加裝防滑墊，以坐式馬桶較安全；床的高度，以下床時兩腳剛好碰到地面為最理想；中風後肢體對冷、熱、觸、痛等感覺較麻木或完全喪失，幫病人熱敷時，溫度應於45度C以下，以避免燙傷。另外，適度有氧運動，有助改善高血壓，可避免中風再發生。

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