市立鳳山醫院推親子健康教育 透過遊戲培養兒童健康。（高雄長庚提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立鳳山醫院為深化「健康台灣深耕計畫」並強化兒童健康識能培育，今（19）日舉辦「醫師出任務－健康守護者大冒險」體驗活動，透過情境式教學與遊戲化設計，引導兒童從實作中建立正確健康觀念，獲得許多家長熱烈回響。

該活動以「健康村冒險」為主軸，規劃四大關卡，包括「心跳小偵探」、「洗手打細菌怪獸」、「包紮小高手」及「健康小超市」，內容涵蓋基礎生理認知、個人衛生習慣、簡易傷口照護及健康飲食選擇等核心健康議題，由兒科何俊逸醫師和中醫科高照為醫師帶領。

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鳳山醫院醫療團隊特別設計與引導，讓6至7歲兒童在沉浸式學習情境中，強化健康識能與自我照護能力，醫療團隊表示，兒童階段為健康行為建立的關鍵時期，活動以「初級預防」為核心，結合體驗式學習策略，成功提升學童對健康行為的理解與實踐能力。

活動由健康台灣深耕計畫研究經費支持，展現醫療機構在推動社區健康促進與公共衛生教育之積極角色，透過將醫療專業向下延伸至兒童族群，並結合親子參與模式，進一步強化醫院與社區之連結，落實SDG 3「健康與福祉」的永續發展目標。

鳳山醫院院長李建德強調，未來將持續依據健康台灣深耕計畫推動方向，發展多元健康促進策略，深化兒童及家庭健康識能，並建立可持續之社區健康支持網絡，朝向「預防重於治療」及「全齡健康照護」之願景邁進。

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