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沈玉琳抗癌歸來！自曝症狀「非典型」 醫籲2情況提高警覺

2026/04/19 14:52

藝人沈玉琳（右）以中華民國血液病學會急性骨髓性白血病（AML）關懷大使身份出席活動（記者林志怡攝）

藝人沈玉琳（右）以中華民國血液病學會急性骨髓性白血病（AML）關懷大使身份出席活動（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕人稱「荒謬大師」的藝人沈玉琳先前確診急性骨髓性白血病，今日分享抗癌歷程提到，自己的症狀表現比較「非典型」，曾在許多科別就醫。台大醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安提醒，白血病很難透過各種措施預防，但若發現自己持續有類似感冒發燒的症狀，並伴隨疲倦、出血等異常情況，就要提高警覺。

沈玉琳日前經歷一場艱辛的抗癌戰役，今日以中華民國血液病學會急性骨髓性白血病（AML）關懷大使身份出席活動時提到，雖然沒有白血病典型的持續高燒症狀，但他在發病前1個月一直感到「極度疲憊」，光是從舞台的一端走到一端都累得受不了，但他說服自己只是「慢性疲勞」或「自律神經失調」作祟。

此外，沈玉琳提到，他的牙齦也出現異常腫脹，牙科醫師雖感覺情況有異，但還是暫時採取牙周病的治療方案，後來前往身心科求診，醫師進一步建議他去三總掛急診，他本來還不太樂意，是在太太的堅持下才乖乖就醫，結果一抽血才驚覺血色素只剩2.6，遠低於正常值的12至15。

侯信安說，沈玉琳到三總就醫時，不只血色素低，更已經出現多重器官衰竭，抵抗力非常差，所有治療都是在跟時間賽跑，所幸在三總血液腫瘤科主治醫師黃子權與醫療團隊的全力救治下，讓沈玉琳度過抗癌的第一個難關，並在後來轉往台大醫院繼續接受治療、穩定病情。

白血病4大警訊。（主辦單位提供）

白血病4大警訊。（主辦單位提供）

對於我國白血病現況，侯信安指出，急性骨髓性白血病好發於50歲以上族群，隨著台灣邁入超高齡化社會，每年的新發人數持續上升，但隨著新藥陸續問世，患者死亡率持續改善，不過治療過程中不乏可能需要使用到標靶藥物、精準治療方案的自費情況，過去統計更顯示，在各類癌症中，急性骨髓性白血病花費是最高的，有些治療藥物或方案實非一般家庭所能負擔。

因此，侯信安說，希望未來政府可以提供患者更多可用的醫療資源，民眾平時則可以做好私人保險等預防性準備，另也希望藥廠未來可以透過各種嘉惠患者的措施落實企業責任。

侯信安也提到，極度疲倦／貧血、持續不明的發燒、莫名瘀青或出血不止、骨骼與關節疼痛等是白血病4大警訊，沈玉琳的症狀相對不那麼典型，部分民眾可能也會遇到類似的情況，建議特別注意自己是否有持續性且無法用感冒解釋的症狀出現，若伴隨出血、貧血等異常，務必儘速就醫，由醫師協助判斷。

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