急性白血病來勢洶洶 醫界籲打破給付限制

藝人沈玉琳受邀出席世界急性骨髓性白血病日記者會。（記者潘少棠攝）

〔中央社〕急性骨髓性白血病治療進入全方位、個人化標靶的時代，醫界今天呼籲穩健接軌國際治療指引，健保應優化給付、擴大次世代基因定序給付，讓治療與時間賽跑，搶救病患且減少復發。

中華民國血液病學會急性骨髓性白血病工作組召集人、台大醫院內科部主治醫師侯信安今天在世界急性骨髓性白血病日活動指出，急性骨髓性白血病（AML）發病很快，症狀來勢洶洶，急性骨髓性白血病是成人最常見且惡性度最高的急性血癌，占所有白血病比例達32.2%。

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根據統計，台灣每年約新增近千例急性骨髓性白血病，5成以上為65歲以上長者，其餘多為中壯年族群。侯信安表示，過去只有標準化療或骨髓幹細胞移植時，65歲以上族群平均存活僅約3至5個月，即使是65歲以下比較年輕的族群，5年存活率也不到一半。

侯信安說，隨著新藥出現，讓65歲以上急性骨髓性白血病患者存活期可延長至10至12個月，年輕族群的5年存活率可以提高到60%至70%。由於健康骨髓細胞會在極短時間內被癌細胞佔據，若未即時發現並治療，病友可能在短短數週至數月內就會因嚴重感染或大出血而死亡。

中央健保署近年將急性骨髓性白血病新療法納入給付，侯信安點出，健保給付條件與國際治療指引相較，仍有優化空間，「這是一個與時間賽跑的疾病」，他提出及早精準用藥、對象與療程接軌、完善全方位照護等3大方向。

他說明，治療急性骨髓性白血病往往只有一次機會，次世代基因定序（NGS）預計於下半年擴大至不同癌別給付，期盼有望納入急性骨髓性白血病，期盼精準標靶新藥能進一步放寬使用與療程的限制，減少或免除繁瑣的事前審查，讓病友第一時間搶得治癒先機。

侯信安表示，因預算受限，許多標靶藥物有嚴格的「療程次數與給付期限限制」，期望未來能持續擴大適用對象，讓不論年輕、高齡或體弱者皆能受惠；同時確保療程的完整性與延續性，避免病友即便用藥有效，卻因健保給付條件限制而「被迫斷藥」導致病情變化。

他並認為，台灣健保目前有部分的「給付互斥」條款，讓醫病在治療選擇上陷入兩難。期盼能參考國際制度提供完整的治療地圖支持，確保病友在抗癌各階段，如標靶、低強度治療、治療期間的感染防護、及緩解後的長期維持用藥等，皆能獲得完善照護，防堵復發。

侯信安說，不少病友常忽略身體求救訊號而延遲就醫。若民眾發現找不到原因的反覆發燒，或伴隨極度疲倦、活動會喘、不明出血或瘀青及骨骼疼痛等4大警訊，特別是同時出現2個以上症狀時，絕對不能輕忽，應盡速前往血液腫瘤科或家醫科就醫抽血檢查。

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