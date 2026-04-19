健康網》不只高齡者會得！5旬婦確診巴金森7年未治 錯失黃金期

巴金森氏症不只是高齡者專利！員榮醫院神經內科主任葉宗勳表示，規律用藥與早期介入，有助延緩病程、維持生活品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕巴金森氏症不只是高齡者專利，若忽視早期警訊，恐錯失治療時機。一名59歲女性確診多年卻未規律治療，直到症狀惡化才再度求醫，員榮醫院神經內科主任葉宗勳查詢病歷資料才驚覺，早在7年前就已診斷她為早期巴金森氏症，醫師不只感嘆「千金難買早知道」，更呼籲別因忽略而延誤黃金治療時機。

葉宗勳在臉書專頁「腦醫葉宗勲」發文分享，門診中有位59歲女性，由小姑陪同看診，她在其他醫院被診斷為巴金森氏症，吃藥時動作順、沒吃藥時明顯遲緩，實在受不了這樣的落差，於是來諮詢是否能透過經顱磁刺激（rTMS）增進療效。

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葉宗勳表示，59歲即罹患就得到巴金森氏症，真的算早，更何況她仍在職場工作，壓力一點也不小。對年輕型或早發型巴金森患者來說，疾病不只影響身體，更牽動著工作、家庭與自我認同。就在他翻閱病歷時卻愣了一下，原來病人曾在2019年就診，「當時，我已診斷為早期帕金森氏症，如果那時候，能乖乖接受治療的話…」！

葉宗勳提醒，巴金森氏症不只是老年人的疾病，50-60歲發病並不少見，初期可能只是動作慢、手抖、僵硬、走路變慢，病人在早期能夠規律用藥、復健、非侵入性治療，例如，經顱磁刺激，仍有機會延緩病程、維持工作與生活品質。

葉宗勳接著說，現在看起來，病人早已忘了那次看診。因為當時的她，不相信這個診斷。主要的原因就在症狀輕微、生活尚可，「誰願意承認自己得了巴金森呢？」醫師除了感嘆地說一句：「千金難買早知道。」他仍強調，如果巴金森氏症早發現、早治療，能有效延緩惡化。

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