沒多吃也會胖！ 研究：愛吃碳水恐讓身體變「省電」

根據最新研究，即便總熱量攝取沒有增加，若長期偏好特定碳水化合物來源，體重與脂肪增加的現象可能更明顯；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕變胖可能不只是吃進多少熱量的問題。最新科學研究觀察到，即便總熱量攝取沒有增加，若長期偏好特定碳水化合物來源，體重與脂肪增加的現象可能更趨明顯。這項發現挑戰了單純以熱量計算為核心的減重觀念，顯示身體的「能量支出」能力，可能也是影響體重調節的重要因素之一。

根據科學新聞網站《Science Daily》報導，一項發表於《分子營養與食品研究》（Molecular Nutrition & Food Research）期刊、由日本大阪公立大學團隊進行的研究，針對飲食偏好與代謝關係進行觀察。該研究為動物實驗，主要以小鼠為觀察對象。研究人員發現，在小鼠展現出對小麥粉、米粉等碳水來源的強烈偏好時，即便總熱量攝取維持正常，體重與脂肪增加的現象仍較為明顯。研究團隊強調，目前成果仍處於初期實驗階段，是否能在人類身上觀察到相同結果，仍需進一步驗證。

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並非吃太多 而是身體就像進入「省電模式」

這項研究的核心發現是，變胖的原因並不一定來自「過量進食」。透過呼吸氣體分析顯示，長期偏好碳水飲食會與身體的能量支出降低同時出現。簡單來說，這項原理是讓身體就像進入「省電模式」一樣，變得不愛消耗能量，導致原本應該被燃燒的熱量，更傾向轉化為脂肪堆積。

此外，分析還觀察到，偏好碳水飲食與肝臟脂肪堆積增加，以及血液中脂肪酸濃度改變相關。研究團隊指出，這種現象並不僅限於單一穀物，對於多種高碳水來源都有類似的代謝反應。

這項發現對現代健康管理具有參考價值。研究人員觀察到，在實驗條件下，一旦移除對高碳水的單一偏好，相關代謝異常的情況會出現改善。這顯示，維持飲食的「多樣性」與「均衡度」，對於調節能量代謝具備重要意義。

不過，醫界提醒，這項研究目前仍處於實驗室階段，尚未進入大規模人體試驗。人體的代謝系統受基因、運動量與整體生活習慣的複雜影響，是否能直接透過調整相關飲食偏好來降低肥胖風險，仍待進一步證實。

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