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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重成功感情卻變調！ 醫揭損害睪固酮下滑真相

2026/04/19 11:52

醫師方宇心表示，近年部分研究指出，低脂飲食相較高脂飲食，男性睪固酮會有小至中等幅下降。減重時最好維持合理熱量赤字，避免長期過低，以免影響生殖功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師方宇心表示，近年部分研究指出，低脂飲食相較高脂飲食，男性睪固酮會有小至中等幅下降。減重時最好維持合理熱量赤字，避免長期過低，以免影響生殖功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕快速減重看似成功，卻暗藏健康危機，還可能讓另一半懷疑移情別戀！一名男子成功甩肉十多公斤，然而與另一半的關係變得疏遠，讓妻子心生懷疑。黎安瑟診所院長方宇心發現，導火線出在減重方式過於極端，演變為荷爾蒙失衡所致。

方宇心在臉書粉專「方宇心醫師」發文分享，有一對夫妻同時看診，太太看痘痘，先生為減重，原本都很順利，不過太太卻覺得「自從先生瘦下來後，我們的關係變得疏遠」，令她心生懷疑先生是否移情別處。

這位先生減了十多公斤，體脂降很多，線條出來，整個人看起來很成功，但是卻察覺到「好像怪怪的」。經方宇心把脈發現腎氣偏虛，通常代表肝氣鬱結或是肝血不足，中醫的方向看，腎主生殖，一旦腎虛則慾淡。且進一步查看他的飲食紀錄，為了減脂，這位先生幾乎完全低脂，熱量壓很低，連堅果、蛋黃都不太敢吃，關鍵就在，先前抽血的睪固酮在正常下緣。

減重過頭恐損荷爾蒙平衡

方宇心指出，近年部分研究指出，低脂飲食相較高脂飲食，男性睪固酮會有小至中等幅下降。再加上長期能量赤字，合併體脂下降太快，leptin下降，身體可能會抑制下視丘-垂體-性腺軸，間接導致睪固酮生成下降。換句話說，大腦接受到訊號認為現在能量不足，不是繁衍的好時機，性慾自然下降。

方宇心提醒，健康減重應掌握幾項原則，包括攝取適量健康脂肪，如橄欖油、堅果與深海魚；維持合理熱量赤字，避免長期過低，長期能量不足，生殖功能可能會受影響；搭配阻力訓練保留肌肉量，肌肉量下降，本身也會影響睪固酮；確保充足睡眠，因睪固酮多於夜間生成。

她進一步表示，從中醫角度來看，此類狀況多與「肝氣鬱結、脾胃虛弱、腎精耗傷」有關，透過調理氣血與臟腑功能，當精血充足、氣機順暢，相關症狀自然可改善。

方宇心總結，真正健康的瘦身不只是體重數字下降，更應兼顧荷爾蒙穩定、肌肉維持、精神狀態與親密關係。過度追求快速減重，反而可能對身心與生活造成長遠影響。

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