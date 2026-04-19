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愛滋治癒再添1例 挪威男子因兄弟基因突變受益

2026/04/19 10:27

愛滋治癒研究近期再傳案例，全球第10位成功者透過基因突變，成功阻斷HIV病毒（黃色）侵入人類T細胞（藍色）。圖為HIV感染示意圖。（美聯社檔案照）

愛滋治癒研究近期再傳案例，全球第10位成功者透過基因突變，成功阻斷HIV病毒（黃色）侵入人類T細胞（藍色）。圖為HIV感染示意圖。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕愛滋病治癒研究近期再添新案例。一名被稱為「奧斯陸病人」（Oslo patient）的挪威男子，在接受帶有特定基因突變的幹細胞移植後，體內已長期未檢測到具複製能力的病毒。他被認為已達到治癒狀態，為全球第10例相關案例。研究指出，此成果與捐贈者攜帶的罕見基因有關，但專家也強調，相關療法風險極高，短期內仍難以普及。

根據科學網站《Live Science》報導，這名患者同時患有愛滋病與急性骨髓性白血病（血癌）。為治療癌症，他接受了親兄弟捐贈的幹細胞移植。科學家發現，這名捐贈者兄弟天生攜帶一種名為「CCR5-Δ32」的罕見基因突變，這種突變會改變免疫細胞表面的「受體」（CCR5），等同於鎖上病毒進入細胞的「門鎖」，使人體對病毒產生天然抵抗力。

報導指出，這是全球首例由親兄弟擔任捐贈者並達成治癒的案例。在此之前，醫學界已有數起知名案例，如「柏林病人」（Berlin patient）、「倫敦病人」（London patient）等，均是透過類似機制重建免疫系統。目前該名挪威患者已停止抗病毒藥物治療，在長達數年的追蹤中，血液與組織樣本中均未發現具複製能力的病毒。

為什麼愛滋治癒如此困難？研究人員解釋，愛滋病毒會隱藏在人體細胞的「病毒庫」（viral reservoir）中，傳統藥物難以根除。而「奧斯陸病人」的成功，關鍵在於幹細胞移植將患者原本缺乏抵抗力的免疫系統，徹底替換為具有抗性的系統，使殘留病毒難以持續複製。

手術風險高 難以常規普及

然而，醫學界對此保持謹慎。科學家強調，幹細胞移植是一項具備高度危險性的醫療程序，可能導致嚴重排斥反應（GVHD）甚至致命，目前僅適用於同時患有癌症的愛滋患者。此外，全球僅約1%的人口攜帶這種特殊的雙拷貝基因突變，要尋找匹配的捐贈者極其困難。

儘管普及化仍有距離，這第10例案例仍具備重大科研價值。專家認為，這再次證實了封鎖「細胞門鎖」的可行性，未來有望透過基因編輯技術（如CRISPR），在不進行高風險移植的前提下，賦予患者免疫細胞相同的抗性，進而發展出更安全的常規療法。

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