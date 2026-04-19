因應超高齡社會慢性病挑戰 賴總統：導入AI、擴大醫療投資

總統賴清德昨出席台中出席第17屆亞太醫學檢驗科學國際研討會開幕式時表示，台灣面臨超高齡社會、慢性病增加及極端氣候等多重挑戰，政府將透過擴大醫療投資、導入智慧科技，朝「健康台灣」的目標邁進。（圖擷取自總統府提供影片）

〔記者陳昀／台北報導〕總統府今發布新聞稿表示，總統賴清德昨出席台中出席第17屆亞太醫學檢驗科學國際研討會開幕式時表示，台灣面臨超高齡社會、慢性病增加及極端氣候等多重挑戰，政府將透過擴大醫療投資、導入智慧科技，朝「健康台灣」的目標邁進，期盼進一步提升醫療服務品質，帶動生醫產業持續創新發展，共同守護人民的健康。

賴清德表示，感謝醫事檢驗師公會全國聯合會持續推動專業交流與國際合作，讓這項深具意義的研討會，成為亞太地區醫學檢驗領域的重要交流平台，也特別歡迎遠道而來的各國專家學者，齊聚台灣增進學術交流，並展現亞太地區攜手合作、共同守護人民健康的決心。

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賴清德指出，醫學檢驗就像是醫療體系的「眼睛」，無論是疾病的早期發現、臨床診斷、風險評估，或是治療後的監測都高度仰賴各位的專業判讀。各位不僅站在醫療照護的第一線，更是推動智慧醫療發展的關鍵力量。

賴清德說，今年研討會的宗旨以「智慧、永續、韌性」為核心，引領醫學檢驗邁向新時代，這也是全球醫療發展的重要方向。無論是AI輔助診斷、智慧實驗室、自動化檢測，新技術正在改變醫療服務的樣貌，也讓我們更有能力提早發現問題，提供更精準的照護。

賴清德強調，台灣正面臨超高齡社會、慢性病增加以及極端氣候等多重挑戰。我們要善用數位科技與人工智慧，建構涵蓋全年齡、全場域，並具備主動預警與即時應變能力的智慧健康體系，推動醫療模式由治療為主，升級為以預防與健康促進為核心的健康照護。

賴清德提到，這也是政府積極打造「健康台灣」的目標，透過擴大醫療投資、導入智慧科技，我們希望結合台灣的高科技優勢與生醫實力，進一步提升醫療服務品質，並帶動生醫產業持續創新發展。

賴清德表示，在這個過程中，醫學檢驗的角色將越來越重要。因為醫學檢驗不只是診斷流程中的一環，更是精準醫療、公共衛生、感染管制，以及醫療體系韌性的重要支柱，期許各位持續深化專業合作、強化健康，共同努力讓醫療體系永續發展，並讓人民的健康獲得妥善保障與發展。

總統賴清德出席第17屆亞太醫學檢驗科學國際研討會開幕式，中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會理事長賴信亨頒發感謝狀。（圖擷取自總統府提供影片）

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