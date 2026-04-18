自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》法國影后娜塔莉貝伊辭世 醫示警：這種失智症「幻覺超真實」更危險

2026/04/18 22:20

法國影壇資深女星娜塔莉貝伊辭世，她罹患路易氏體失智症。根據草屯療養院衛教資料指出，此症與巴金森氏失智症臨床表現症狀類似，主要鑑別方式以一年時間作為判斷。（路透，資料照）

法國影壇資深女星娜塔莉貝伊辭世，她罹患路易氏體失智症。根據草屯療養院衛教資料指出，此症與巴金森氏失智症臨床表現症狀類似，主要鑑別方式以一年時間作為判斷。（路透，資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕法國影壇資深女星娜塔莉貝伊（Nathalie Baye）77歲，於巴黎的家辭世，她生前罹患路易氏體失智症，引發併發症。根據郭綜合醫院衛教資料指出，路易氏體失智症易產生視幻覺，且栩栩如生地反覆出現，可以被確切詳細地描述。

阿茲海默症典型症狀是記憶力喪失，而路易氏體失智症者早期的記憶力喪失程度，不像阿茲海默症這麼嚴重，路易氏體失智症易產生視幻覺，雖然阿茲海默症也會有幻覺，但兩者的幻覺並不同，阿茲海默症的幻覺是呈現過去片段回憶，因記憶喪失，會表現出時空錯亂的記憶；路易氏體失智症的視幻覺則是栩栩如生地反覆出現，可以被確切詳細地描述。

娜塔莉貝伊是法國影壇常青樹，她演出約80部電影，曾4度榮獲素有「法國奧斯卡」之稱的法國凱撒電影獎，並獲得2座影后及2次最佳女配角獎。

根據草屯療養院衛教資料，路易氏體失智症和巴金森氏失智症臨床表現症狀類似，包括認知功能障礙、行為異常、自律神經症狀和巴金森氏症候群。主要鑑別方式以一年時間作為判斷，臨床上先出現錐體外徑症狀，一年內若出現失智症，則診斷為路易氏體失智症；出現錐體外徑症狀後，超過一年以上出現失智症，則診斷為巴金森氏失智症。因此，這兩症有3項特點：

●快速動眼期睡眠行為障礙。
●嚴重的抗精神藥物敏感。
●基底核之多巴胺載體影像吸收降低等。

典型的路易氏體失智症之診斷基準包括認知變化和超過以上3大症狀中的2個症狀，則可診斷為可能的路易氏體失智症。在認知能力的表現上，路易氏體失智症病人會有明顯的認知功能減退，會伴隨著記憶力喪失，但並不像阿茲海默症這麼嚴重。但，相對地，在空間辨識力上的表現較差，而反應、動作和步伐的退化情形，也都會比阿茲海默症來得嚴重。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中