健康網》法國影后娜塔莉貝伊辭世 醫示警：這種失智症「幻覺超真實」更危險

法國影壇資深女星娜塔莉貝伊辭世，她罹患路易氏體失智症。根據草屯療養院衛教資料指出，此症與巴金森氏失智症臨床表現症狀類似，主要鑑別方式以一年時間作為判斷。（路透，資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕法國影壇資深女星娜塔莉貝伊（Nathalie Baye）77歲，於巴黎的家辭世，她生前罹患路易氏體失智症，引發併發症。根據郭綜合醫院衛教資料指出，路易氏體失智症易產生視幻覺，且栩栩如生地反覆出現，可以被確切詳細地描述。

阿茲海默症典型症狀是記憶力喪失，而路易氏體失智症者早期的記憶力喪失程度，不像阿茲海默症這麼嚴重，路易氏體失智症易產生視幻覺，雖然阿茲海默症也會有幻覺，但兩者的幻覺並不同，阿茲海默症的幻覺是呈現過去片段回憶，因記憶喪失，會表現出時空錯亂的記憶；路易氏體失智症的視幻覺則是栩栩如生地反覆出現，可以被確切詳細地描述。

請繼續往下閱讀...

娜塔莉貝伊是法國影壇常青樹，她演出約80部電影，曾4度榮獲素有「法國奧斯卡」之稱的法國凱撒電影獎，並獲得2座影后及2次最佳女配角獎。

根據草屯療養院衛教資料，路易氏體失智症和巴金森氏失智症臨床表現症狀類似，包括認知功能障礙、行為異常、自律神經症狀和巴金森氏症候群。主要鑑別方式以一年時間作為判斷，臨床上先出現錐體外徑症狀，一年內若出現失智症，則診斷為路易氏體失智症；出現錐體外徑症狀後，超過一年以上出現失智症，則診斷為巴金森氏失智症。因此，這兩症有3項特點：

●快速動眼期睡眠行為障礙。

●嚴重的抗精神藥物敏感。

●基底核之多巴胺載體影像吸收降低等。

典型的路易氏體失智症之診斷基準包括認知變化和超過以上3大症狀中的2個症狀，則可診斷為可能的路易氏體失智症。在認知能力的表現上，路易氏體失智症病人會有明顯的認知功能減退，會伴隨著記憶力喪失，但並不像阿茲海默症這麼嚴重。但，相對地，在空間辨識力上的表現較差，而反應、動作和步伐的退化情形，也都會比阿茲海默症來得嚴重。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法