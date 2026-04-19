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健康網》久坐上班族肥胖危機 營養師實測5招維持體態

2026/04/19 08:32

健康網》久坐上班族肥胖危機 營養師實測5招維持體態

青少年時期代謝高且活動量大，怎麼吃都不太會胖。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人常說年輕時怎麼吃都很瘦，老了以後喝水都胖。營養師吳彥瑢在臉書粉專「梅子營養師」說明，學生時期代謝巔峰、活動量大、壓力小；然出社會後，代謝每10年下降2-3% 、久坐8到10小時，且壓力大，造成同樣的食物，身體處理方式完全不同。

久坐上班族的危機

吳彥瑢表示，坐超過30分鐘，代謝開始變慢，脂肪囤積在小腹、臀部、大腿。25歲後每10年流失3-8%肌肉。肌肉少、代謝更慢，便是更容易胖的結果。吳彥瑢提供實測有效的5個辦公室習慣。

每30-50分鐘起身動一動：不需要做運動！就是起來走走，去裝水多喝水、上廁所、影印、伸展肩頸、轉轉腰、原地踏步30秒。設定手機鬧鐘，時間到就起來走走冷靜一下。

能站就不要坐：講電話時站著講，午休後站著處理雜事。站著工作1小時，可以多消耗50大卡。

不搭電梯改爬樓梯：適當的爬樓梯是很棒的有氧運動！上班爬3-5層樓當暖身，午休後爬樓梯提神助消化，下班前爬樓梯當運動。爬10分鐘可消耗80-100大卡。

下班後至少運動30分鐘：不一定要去健身房！去附近公園快走、慢跑、跳繩，或是在家拿出瑜珈墊伸展運動、做核心都可以。重點是「持續」，一週至少3-4次。

控制晚餐時間和份量：出社會後，宵夜真的該戒了。晚餐需於7到8點前吃完，份量比學生時期少三分之一，但澱粉、蔬菜和蛋白質還是都要吃到，睡前3小時不進食。真的餓就喝無糖豆漿或吃小番茄。

健康網》久坐上班族肥胖危機 營養師實測5招維持體態

出社會後長時間久坐，自然容易變胖。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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