自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》怕食物中毒 「溫」沙拉崛起 4關鍵吸收率直接翻倍

2026/04/19 07:12

汆燙香菇只要1-2分鐘，營養師廖欣儀表示，時間掌握好，營養成分比較不會流失；示意圖。（圖取自freepik）

汆燙香菇只要1-2分鐘，營養師廖欣儀表示，時間掌握好，營養成分比較不會流失；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕食物中毒頻傳，不少人減少生食。營養師廖欣儀表示，溫沙拉是將蔬菜透過烤、煎、蒸或燙等方式加熱，再拌醬汁食用，適合不愛生冷食物或天氣較涼的日子食用。

廖欣儀在臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文分享，常見組合包括花椰菜、櫛瓜、菇類。記得加上主食類如地瓜或馬鈴薯、優質蛋白質如雞胸肉、海鮮、牛排、蛋等，通常只需淋上橄欖油、紅酒醋或油醋醬，即可保留食材原味。製作「溫沙拉」要掌握4個要訣，營養比較不流失：

●盡量「短時間加熱」：
維生素C、葉酸、部分B群都是水溶性＋怕熱。建議快燙、蒸烤，避免長時間煮，比較好的方式是汆燙（時間短），也可以用蒸或烤的，比水煮營養流失較少。其實少油快炒也行，像青椒不想吃生時快炒一下更好吃。

1.菠菜、青江菜：30-60秒
高麗菜：1-2分鐘
太久會軟爛＋營養流失
2.白花椰、綠花椰：1-2分鐘（可切小朵再燙，更均勻）
3.菇類（一定要熟，生吃不好消化）
金針菇：30秒-1分鐘
香菇：1-2分鐘
杏鮑菇：2-3分鐘
4.其他：
胡蘿蔔2-3分鐘
玉米筍：2-3分鐘

●先洗再切：
先洗再切、切大塊一點，可以減少營養流失（表面積越小越好）。

●燙完不要泡水：
很多人燙完會「泡冷水」保持顏色，但這個動作會讓維生素流失更多，正確做法是燙完瀝乾放涼即可。

●淋上一點好油：
像β-胡蘿蔔素、葉黃素這些是脂溶性，沒有油吸收率會差很多，建議加橄欖油、堅果或酪梨一起食用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中