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健康網》懷孕初期性愛怕宮縮 醫： 觀察4點

2026/04/18 21:01

健康網》懷孕初期性愛怕宮縮 醫： 觀察4點

若想於懷孕初期擁有性生活，婦產科醫師蘇怡寧提醒，若沒有陰道出血、沒有持續腹痛，且沒有規則收縮、沒有破水感，通常不用擔心。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，很多人一懷孕，就開始對性行為特別緊張跟排斥，憂心傷了胎兒。蘇怡寧提醒，如果是正常的子宮內懷孕，沒有出血沒有腹痛沒有破水，也沒有醫師特別交代的禁忌，懷孕初期通常是可以有性行為的。

蘇怡寧表示，傳統上常說前三個月不能性愛，其實沒有這麼絕對。早期流產最常見的原因，多半是胚胎本身的染色體或發育問題，不是因為性行為也不是因為高潮。高潮之後，子宮確實可能會短暫收縮，有些人會覺得肚子硬一下、悶一下。但這種生理性的短暫收縮，和真正會造成流產或早產的病理性宮縮，不是同一件事。

蘇怡寧表示，重點不是有沒有高潮，而是高潮之後，有沒有異常狀況。蘇怡寧提醒3點：如果沒有陰道出血、沒有持續腹痛，且沒有規則收縮、沒有破水感，通常不用太擔心。

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