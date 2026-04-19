健康網》認真保養反傷臉？醫談抗老祕訣：別過度努力

不少網紅推廣保養，反讓不少人陷入容貌焦慮；皮膚科醫師宋奉宜表示，真正有效的護膚，只要做3件小事。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕隨著自媒體護膚資訊狂轟濫炸，你是否也陷入「保養焦慮」？臉上粉刺粗糙、膚色暗沉，明明買了昂貴美白精華，擦上去卻只換來紅腫刺痛？常不愛擦保養品的人，到底要怎麼做才不會提早老化？面對這個問題，中華民國美容醫學醫學會常務理事、皮膚科醫師宋奉宜提出他的看法：「想要抗老，首先學會別亂動你的臉。」

宋奉宜解釋，1980年代農業社會進入工業時代，人們長期曝曬才容易早老。但是2026年的今天，大多數人在冷氣房工作，真正讓皮膚快速崩壞的元兇，反而是錯誤跟風網紅提倡的「精緻護膚」。這些看似認真的步驟，反而讓皮膚敏感發炎，長期潛在發炎才是加速老化的真相！

請繼續往下閱讀...

權威期刊開砲：「12步護膚法」正在摧毀皮膚屏障

2026年3月，全球頂尖科學期刊《Nature》發表重磅報導《Forget SkinTok:the real science of skincare and why it matters for your health》，直接點名批判社群上數十億播放量的「12步護膚法」與「皮膚循環法」。

文章特別警告，在敏感肌盛行率已超過70%的今天，這些非專業人士為了流量包裝的「護膚儀式」，只會把原本脆弱的皮膚屏障越堆越薄。連10歲兒童都因盲目堆疊強效酸類、A醇等成分，罹患嚴重接觸性皮膚炎。

數據炸裂：敏感肌暴增至71%，保養品濫用是頭號凶手

為什麼你總是粉刺多、膚色暗沉、保養品一擦就刺痛？醫學數據答案是： 2001年英國調查：約50%的人自覺是敏感肌； 2026年全球調查：短短五年之間該比例已飆升一半，超過71%。

另一篇2020年歐洲皮膚病與性病學會雜誌的研究顯示，保養品過度使用是敏感肌最主要誘因，勝算比高達7.12，是空污、環境因素的兩倍以上。換句話說，常用多種保養品的人，出現敏感症狀的風險是「不擦族」的7倍多！

宋奉宜以臨床經驗舉例：只要正確避曬、維持正常代謝，50歲也能擁有30歲的皮膚彈性。反觀許多20多歲女孩狂刷酸想要美白、嫩膚，臉部卻越變越紅、越黑；角質厚化不但讓膚色更暗沉，還可能惡化成難以恢復的酒糟重症。

護膚的真實科學：成分滲入越多，發炎風險越高！

《Nature》採訪的科學家強調，皮膚最重要的生理功能是「防禦外物入侵」。違反這個天然目標，強迫有效成分深層滲透，反而會啟動免疫反應，造成慢性發炎。，宋奉宜指出真正有效的護膚其實只要做好3件簡單小事：

1.溫和清潔：洗臉目的是移除髒汙，不是洗掉天然油脂。保留這層皮脂膜，就是你最珍貴的天然保養品。

2.科學保濕：保濕不是狂塗乳液，而是保留角質層的含水能力，讓受損皮膚有機會自行修復。

3.堅持避曬：防曬的目的是避免紫外線傷害，因此防曬乳只是配角，真正的核心是「避曬」：戴帽、撐傘、穿長袖、避開正午陽光，別給皮膚額外化學負擔。

這些極簡做法，正是醫學認可的正統知識。宋奉宜提醒，天然皮膚屏障就像聰明的小精靈，只要你不干擾，就能自然修復。當粉刺狂冒、粗糙暗沉、乾燥刺痛，甚至出現酒糟或脂漏性皮膚炎時，請堅守「不傷害」的醫學原則。

宋奉宜完成了基礎守護之後，如果你還想為皮膚再多做一點，就從科學肌膚監測開始，以後你就不會再為了抗老而焦慮盲從。只要皮膚屏障逐漸穩定，膚色自然變得嫩白透亮，你會愛上這種健康又輕鬆的美麗！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法