自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》百歲人瑞體內多1倍！ 日本醫曝脂聯素竟能「抑制癌細胞」

2026/04/19 12:36

健康網》百歲人瑞體內多1倍！ 日本醫曝脂聯素竟能「抑制癌細胞」

增加脂聯素分泌的方法，食農專家韋恩建議，減少熱量和糖質攝取、規律運動，以及飲食上多攝取深色蔬菜、海藻和大豆；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日本醫師研究百歲人瑞的體內有一種荷爾蒙是一般人的2倍，不過，食農專家韋恩指出，內臟脂肪正在消滅​​​​​​​​​​​​​​​​它。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，百歲人瑞的體內有一種荷爾蒙，它叫做脂聯素（Adiponectin）。日本醫師玉谷實智夫表示，脂聯素使人體自己可以製造荷爾蒙。在動物實驗中，經基因操作提高脂聯素濃度的小鼠，壽命確實延長了。

脂聯素這個荷爾蒙的功效很廣，它能刺激肝臟和肌肉燃燒脂肪、修復並擴張血管（改善高血壓和動脈硬化）、增強胰島素敏感性（預防糖尿病），甚至有研究證實它能直接誘導癌細胞凋亡、抑制腫瘤增殖。

韋恩表示，脂聯素由脂肪細胞分泌，但內臟脂肪越多，分泌量反而越少。也就是說，越胖的人這個荷爾蒙越少，於是越難瘦、代謝越差，形成一個真實存在的惡性循環。

此外，血中脂聯素濃度低的人，罹癌風險確實較高。韋恩說，這意味著，「癌症遺傳」不是宿命，而是一個可以透過生活習慣介入的風險因子。

3類食物 能喚醒長壽荷爾蒙

韋恩認為，增加脂聯素分泌的方法其實也很簡單，減少熱量和糖質攝取、規律運動，以及飲食上多攝取深色蔬菜、海藻和大豆，而這些食物被認為有促進脂聯素分泌的效果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中