健康網》百歲人瑞體內多1倍！ 日本醫曝脂聯素竟能「抑制癌細胞」

增加脂聯素分泌的方法，食農專家韋恩建議，減少熱量和糖質攝取、規律運動，以及飲食上多攝取深色蔬菜、海藻和大豆；示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕日本醫師研究百歲人瑞的體內有一種荷爾蒙是一般人的2倍，不過，食農專家韋恩指出，內臟脂肪正在消滅​​​​​​​​​​​​​​​​它。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，百歲人瑞的體內有一種荷爾蒙，它叫做脂聯素（Adiponectin）。日本醫師玉谷實智夫表示，脂聯素使人體自己可以製造荷爾蒙。在動物實驗中，經基因操作提高脂聯素濃度的小鼠，壽命確實延長了。

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脂聯素這個荷爾蒙的功效很廣，它能刺激肝臟和肌肉燃燒脂肪、修復並擴張血管（改善高血壓和動脈硬化）、增強胰島素敏感性（預防糖尿病），甚至有研究證實它能直接誘導癌細胞凋亡、抑制腫瘤增殖。

韋恩表示，脂聯素由脂肪細胞分泌，但內臟脂肪越多，分泌量反而越少。也就是說，越胖的人這個荷爾蒙越少，於是越難瘦、代謝越差，形成一個真實存在的惡性循環。

此外，血中脂聯素濃度低的人，罹癌風險確實較高。韋恩說，這意味著，「癌症遺傳」不是宿命，而是一個可以透過生活習慣介入的風險因子。

3類食物 能喚醒長壽荷爾蒙

韋恩認為，增加脂聯素分泌的方法其實也很簡單，減少熱量和糖質攝取、規律運動，以及飲食上多攝取深色蔬菜、海藻和大豆，而這些食物被認為有促進脂聯素分泌的效果。

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