健康網》每天睡6小時=慢性熬夜 研究：14天後大腦功能大崩盤

嘉義安家診所醫師盧盈良引述研究指出，每晚只睡6小時，連續14天之後，你的注意力失誤次數，等同於一個整整24小時沒闔眼的人；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「我有睡到6小時，這樣睡眠應該很足夠！」嘉義安家診所醫師盧盈良引述研究指出，每晚只睡6小時，連續14天之後，你的注意力失誤次數，等同於一個整整24小時沒闔眼的人。

盧盈良在臉書發文分享，賓州大學醫學院的Van Dongen團隊在 《SLEEP》期刊 發表研究，將48名健康年輕成人關進實驗室14天，隨機分成4組，分別只准睡8小時、6小時、4小時、以及完全不睡。然後每天密集測量認知功能。

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盧盈良指出，近期很多研究針對「睡眠債」領域，不過，在這嚴格控制的實驗室環境中進行的研究，受試者沒有咖啡因、沒有午睡、沒有工作壓力的干擾。現實生活中，我們可能靠咖啡和腎上腺素暫時撐住表面的表現，但也可能因為通勤、家庭、輪班等多重壓力讓睡眠品質更差。以下4個狀況，又加劇睡眠不足的傷害：

●「撐幾天就會適應」：

認知損傷在14天內持續累積，未觀察到明顯的高原期。大腦不是在適應，是在持續惡化，只是惡化的速度讓你來不及察覺。

●「自覺精神還不錯」：

6小時組的受試者在自我嗜睡評估問卷上的分數，幾天之後就相對穩定在「有一點睏但還好」的區間。可是他們的客觀表現，每天都在往下掉。主觀感受跟客觀損傷之間的落差，隨著天數越來越大。

●「睡眠債可以週末補回來」：

研究中有一個生理指標叫delta power，可以把它想成大腦的維修工單，欠越多修復，堆得越高。完全不睡的受試者在恢復夜的delta power飆到基準值的172%。而6小時組和4小時組在整個限制期間，這個指標也持續慢性累積。大腦拚命想償還，但只靠一兩晚恢復覺遠遠不夠把帳清完。

●「差兩小時而已」：

每天少睡2小時看起來微不足道，但認知損傷是逐日穩定累積的。每一天的損傷疊上前一天的未償餘額，14天後你就破產了。

盧盈良表示，每晚4小時連續2週，注意力警覺表現等同於連續兩天兩夜沒有闔眼的人。根據其他研究的推估，48小時不睡的人判斷力已經嚴重受損到不應該開車、不應該做重大決策。這個數據直接挑戰「至少睡4、5個小時就夠了」的說法。

輪三班工作的人，長期處於4到6小時的睡眠限制。盧盈良表示，若以本研究數據推估，連續值班多日後的警覺損傷已相當可觀，但他們自己覺得「還好，可以撐」。這不是個人抗壓性的問題，是神經生理學的硬限制。

至於高工時的專業工作者反應速度和注意力維持都在被削弱；研究中的受試者都是自認健康、睡眠正常的年輕成人，即便如此，6小時仍然造成顯著損傷。確實有極少數人（人口中不到3%）可能攜帶特定基因變異而真正只需較少睡眠，但絕大多數自稱「天生少睡」的人，只是失去了感知自己受損的能力。

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