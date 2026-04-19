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健康網》注意手上紙杯 醫：塑膠微粒影響男女生殖

2026/04/19 11:12

健康網》注意手上紙杯 醫：塑膠微粒影響男女生殖

有關婦女喝咖啡的影響，三軍總醫院婦產部及康寧醫院婦產科主治醫師李易良表示：熱咖啡的紙杯才是重點。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喝熱飲的紙杯對婦女來說，恐怕是很難注意到的危害。三軍總醫院婦產部及康寧醫院婦產科主治醫師李易良在Thread「良醫日誌李易良 婦科微創 子宮鏡 達文西 自然孔手術 生殖不孕」說明，曾有女性問她「若自己有婦科疾病，還可以喝咖啡嗎？」只是李易良直言，最近查文獻，發現：比起咖啡，裝熱咖啡的紙杯才是重點。

李易良表示，一次性紙杯之內層都有一層塑膠塗層（PE），用來防水、防滲漏。當倒入熱飲（接近90°C）時，這層塑膠會開始釋放物質。研究發現100 mL 熱飲，15 分鐘內可能釋放上萬個微塑料顆粒，甚至包含奈米等級塑膠。更關鍵的是這些微塑料，不是只存在環境中，已經在人體被檢測到，包括血液、胎盤、子宮相關組織。

同時，不只影響女性，塑膠微粒，其實已經正在影響「男性生育力」。目前的醫學研究，已經在人體的精液、睾丸組織，都有檢測到微塑膠！對精子影響有：

●精子濃度 ↓ 約 599萬/ml

●活動力 ↓ 14.6%

●存活率 ↓ 23.5%

●畸形率 ↑ 10.6%

李易良表示，實際上「低劑量就有影響」。對男性荷爾蒙的影響有：睪固酮下降、整個生殖內分泌軸（HPT axis）被打亂。對睾丸本身，不光只有數據變差而已，是「結構被破壞」會造成生精小管萎縮、生殖細胞脫落、慢性發炎反應。

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