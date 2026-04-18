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健康網》新北傳毒駕 醫：喪屍煙彈風險大

2026/04/18 20:42

健康網》新北傳毒駕 醫：喪屍煙彈風險大

安南醫院胸腔內科醫師何建輝表示，依托咪酯可能危害呼吸、中樞神經，甚至危及生命。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日有男子在超商門口大抽毒煙，警方對該男子毒品快篩及檢驗後，呈現依托咪酯陽性；同時，有對毒鴛鴦開車中途，因車速過慢，警方察覺事態危險，攔查後從兩人身上搜出喪屍煙彈等毒品。

安南醫院胸腔內科醫師何建輝在臉書粉專「胸腔內科-何建輝醫師」表示，依托咪酯濫用，可能直接危害呼吸、中樞神經，甚至危及生命。依托咪酯原本是醫療上使用的藥物，在特定醫療情境下，會由專業人員嚴密監控下使用。但當它被非法加入電子煙彈、以吸入方式濫用時， 帶來的風險就完全不同了。

這類所謂的「喪屍煙彈」，之所以讓人擔心，不是因為名字驚悚，而是因為使用後可能出現：意識混亂、動作失控、反應遲鈍、步態不穩、異常躁動、嚴重時影響呼吸與意識狀態。對醫師而言，最需要警覺的是：凡是會影響中樞神經的物質，就可能進一步影響呼吸驅動。也就是說，當一個人看起來「恍神、失控、站不穩、叫不太醒」時，問題不只是精神或行為異常， 還可能代表他的大腦與呼吸中樞正受到抑制。

為什麼從呼吸醫學角度特別需要提高警覺？很多人以為吸入式毒品的危害，主要是成癮或精神症狀。事實上，從呼吸道專科醫師的觀點來看，這類物質常常還伴隨以下風險：

1. 呼吸抑制：如果中樞神經受到影響， 患者可能出現呼吸變慢、變淺，甚至無法有效換氣。一旦嚴重，可能導致體內氧氣下降、二氧化碳上升，進一步危及生命。

2. 吸入後氣道刺激：若以電子煙或不明混合煙彈形式吸入， 除了藥物本身，還可能吸入其他不明溶劑、添加物或加熱後產物， 對氣道與肺部造成刺激。可能出現：咳嗽、胸悶、呼吸不順、喉嚨不適、喘鳴、氣喘惡化。

3. 意識改變導致二次傷害：使用後若出現神智不清、跌倒、行為失控，除了毒物本身傷害外，也容易衍生外傷、交通意外，甚至延誤就醫。「看起來怪怪的」背後，可能是身體正在失控。

警方在巡邏時注意到男子神情緊張、行為異常，這類表現有時正是第一線人員發現問題的關鍵。因為當一個人使用不明煙彈或中樞抑制性物質後，外觀上可能只是「怪怪的、不太對勁」，但實際上，身體內部可能已經出現：

●呼吸節律異常。

●氧氣不足。

●意識狀態改變。

●神經肌肉控制失常。

這也是為什麼這類案件不只是治安問題，同時也是公共衛生與急重症風險問題。何建輝提醒： 如果身邊有人疑似吸食不明煙彈後出現以下情形，請務必提高警覺。

1.叫不太醒、反應明顯變慢。

2.呼吸變慢、變淺，或看起來很費力。

3.站不穩、抽動、肢體不自主。

4.胸悶、喘、嘴唇發白或發紫。

5.意識混亂、言行失序。

何建輝表示，這些都不該被當成「睡一下就好」或「醉了而已」。因為有時候，真正惡化的速度比想像中更快。

何建輝表示，這起案件表面上是一宗毒品案件，但從醫療角度來看，它更提醒我們：喪屍煙彈的危害，不只是成癮或違法，還可能直接衝擊呼吸、中樞神經與生命安全。當一種物質會讓人失去清醒、失去控制、甚至影響呼吸，那就已經不是「好奇試試看」的問題，而是可能讓人付出極高代價的健康風險。

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